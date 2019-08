Kirchdorf

„Nach mehr als 1000 Tagen sind wir wieder hier!“, begrüßt Dietmar Frick, der Vereinsvorsitzende der Cocolorus Budenzauber-Truppe die zahlreichen Gäste beim Poeler Mittelalterfest. Die Mitspieler des Wandertheaters haben sich der Brauchtumspflege in Mecklenburg-Vorpommern verschrieben und bringen so ein Märchenspiel, eine Feuershow, ein Theater und Ritterkampf und ein Mysterienspektakel der böhmischen Monster- Ritter auf die Bühne. Als Cocolorus Diaboli spielen sie als Mittelalterband nordisch-brachialen Viking Rock.

Die Stimmung auf den beiden Bühnen in Kirchdorf auf Poel ist wirklich gut, stündlich wechseln die Programmpunkte aus Tänzen, Schwertkämpfen, Masken- und Stelzentheater, Akrobatik am Luftring und Livemusik mit der „Weltmusik“ von Henri Stabel oder „Taimara“ aus Rostock ab. Zwischendurch kann es immer mal auch zu derben Prügeleien oder Schwertkämpfen kommen, auch Wahrsager bieten ihre Dienste an. Auf dem ganzen Mittelaltermarkt gibt es alte und neue Leckereien, alte Gewerke und Handwerker stellen ihr Können vor und geben einen richtig greifbaren Einblick in das Leben vor vielen hundert Jahren.

Wikingerboot wird zur Hanse Sail getauft

Urlauber aus Marvitz stehen bei Ina am Rauchsalzstand, „alles aus MV und hergestellt mit Hand und Herz“, versichert sie. Bei Messer-Martin, der früher mit Axt und Messer geworfen hat, können Kinder nun mit einem selbst gebauten Katapult auf eine Burg schießen und er versichert: „Die Kinder lieben das und das ist auch nicht mehr so gefährlich.“ Auch Liara (5) ist mit ihren Eltern beim Armbrustschießen dabei, die Mutti ist genauso aufgeregt . Große Aufmerksamkeit erzielt ein neues Boot im Hafen von Kirchdorf. „ Martin Friedel hat das neue Wikingerboot gebaut, unser Cocolorus Budenzauber ist doch im 25. Jubiläumsjahr und da sollte es etwas ganz Besonderes geben. Drei Tage können die Gäste noch eine kleine Hafenrundfahrt hier damit machen, bei der Hanse Sail in Rostock wird das Boot dann offiziell getauft: Thor‘s Hammer soll es heißen“, berichtet Organisator Frick, bevor er als Mitglied er Diaboli als Harfenspieler auf die Bühne muss.

Schmied und Hornschnitzer erklären Arbeit

Schmied Martin Weigel aus Berlin kommt mit Besuchern ins Gespräch. Eben hat er aus einem Kettenanhänger zwei Wandhaken geschmiedet, die Monika und Harry Wetzel nun in ihrem Mittelaltercafé in Seevetal als Wandhalterungen für Köcher und Bogen verwenden wollen. Bei Hornschnitzer Andreas Walter erfahren Besucher den Unterschied zwischen Hörnern aus deutschem und afrikanischem Rind. „Das afrikanische kannst du doch nicht verstehen, die Sprache ist der Unterschied.“

