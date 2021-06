Poel will Lücken im Radwegenetz schließen: Das sind die Pläne

Kirchdorf

Radfahren steht bei Urlaubern auf der Insel Poel hoch im Kurs. Ausflügler steuern auch gerne mit ihrem Auto Poel an, stellen ihr Fahrzeug auf den kleinen Parkplatz in Fährdorf und erkunden dann die Insel.

Poel hat einiges an Wegen zu bieten, entlang der Landesstraße in Richtung Timmendorf und Schwarzer Busch gelangen Radfahrer inzwischen auf sicheren Wegen zu den Stränden. Nur in Kirchdorf fehlt noch ein Radweg.

Lücken im Radwegenetz

Doch es gibt noch weitere Lücken im Radwegenetz. Die möchte Poel lieber heute als morgen schließen. Entlang der Kreisstraße von Fährdorf über Malchow nach Vorwerk und Kirchdorf müssen sich Rad- und Autofahrer die Straße teilen. Nicht anders ist die Situation entlang der Gemeindestraße von Vorwerk nach Gollwitz.

Geld des Bundes soll in Nordwestmecklenburg helfen, die Situation zu verbessern. Städte und Gemeinden können sich bis 15. Juni mit Vorschlägen für den Bau von Radwegen an die Kreisverwaltung wenden.

Kreis hofft auf Vorschläge

„Wir hoffen, möglichst viel Rücklauf von den Gemeinden zu bekommen“, sagt Roland Finke, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Planen beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Verwaltung wird die Vorschläge sammeln und eine Liste erstellen.

Hintergrund ist eine Initiative des Bundesverkehrsministeriums: das Finanzhilfe-Sonderprogramm „Stadt und Land.“ Für Mecklenburg-Vorpommern stehen bis Ende 2023 rund 25 Millionen Euro bereit. Eile ist also geboten.

Poel reicht drei Projekte ein

Die Insel Poel reicht in dieser Woche drei Projekte ein: für die Abschnitte Fährdorf nach Vorwerk, für Vorwerk nach Gollwitz sowie für den Radweg von Gollwitz bis zum Schwarzen Busch, wie Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.) sagt. Dazu werden Kosten wie zum Beispiel für Planung und Grunderwerb zusammengestellt.

Der Weg vom Schwarzen Busch nach Gollwitz verläuft nicht entlang einer Straße. Der wegen seiner Lage seht beliebte Weg musste nach Abbrüchen an der Steilküste verlegt werden. Die Genehmigung für das Provisorium läuft bis 2025. Spätestens bis dahin muss eine Alternative umgesetzt sein.

Grundsätzlich gibt es beim Ausbau von Radwegen einen Förderdschungel. So kann beispielsweise der Radweg entlang der Kreisstraße von Fährdorf nach Vorwerk mit einem Programm gefördert werden, nicht aber der Ausbau innerhalb der Ortslagen Malchow und Vorwerk, da sich diese Innenbereiche in der Zuständigkeit der Gemeinde befinden.

Prioritätenliste wird erstellt

Der Kreisausschuss für Bauen und Liegenschaft wartet bis nach dem 15. Juni, um dann über die Wünsche zu sprechen und eine Prioritätenliste festzulegen – für Vorhaben an Kreisstraßen, aber auch andere Projekte. Roland Finke: „Es können auch Radwege fernab von Straßen gefördert werden.“

Der Radwegausbau in Kirchdorf erfolgt im Zusammenhang mit der neuen Ortsdurchfahrt. Weil sich dieser an einer Landesstraße befindet, ist hier das Straßenbauamt Schwerin in erster Linie zuständig. Eine nächste Beratung findet am 21. Juni statt. Mit den Bauarbeiten ist kaum vor 2023 zu rechnen.

Zählung auf der Insel

Die Insel Poel ist im Sommer auch Teil einer Radverkehrsuntersuchung. Nach Angaben der Bürgermeisterin führt die Firma Absolut GPS im Auftrag des Tourismusverbandes MV die Untersuchung durch. Es sollen aktuelle Informationen über die Frequentierung ausgewählter Orte und Radwege ermittelt werden, die dann in die Planung der Radverkehrsstrecken eingehen.

In MV sind bereits an 16 stationären Standorten mobile Zählgeräte für die Radverkehrsuntersuchung in Betrieb genommen worden. Zur flächendeckenden Abdeckung des Radwegenetzes werden an 56 weiteren Standorten mobile Zählgeräte für jeweils ein halbes Jahr installiert.

Auf Poel wird ab Juli 2021 ein Zählgerät am Weg Schwarzer Busch–Neuhof, südlich der Bebauung Reetmoor, installiert. Die Stromversorgung des Zählgeräts erfolgt über ein Solarpanel.

