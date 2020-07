Poeler Bürgermeisterin: Es sind nicht genügend Polizisten auf der Insel

Kirchdorf/Wismar

Unzufrieden mit der Präsenz der Polizei ist die Poeler Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.). Das hat sie auch in einem Brief an die Polizeiinspektion Wismar kundgetan.

Darin schildert das Inseloberhaupt, dass dem Polizeihauptrevier Wismar zwei zusätzliche Beamte aus dem Bereitschaftsdienst für den Bäderdienst zur Verfügung stehen. „Diese Kollegen werden für die Bereiche Neukloster-Warin, Neuburg, Insel Poel und Dorf-Mecklenburg/ Bad Kleinen zuständig sein.“ Absolut zu wenig, wie die Bürgermeisterin meint.

Vorschlag: Pro Station ein Bäderpolizist

Sie schreibt: „Es wäre für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und die Präventionsarbeit auch in Bezug auf die Corona-Pandemie effektiver gewesen, die einzelnen Stationen jeweils mit einem zusätzlichen Beamten zu besetzen.“

Das Polizeipräsidium Rostock teilt auf Anfrage mit: „Die Polizeiinspektion Wismar hat im Zusammenhang mit dem diesjährigen Bäderdienst sechs Beamte des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV zugeteilt bekommen. Diese und eigene Beamte werden an den örtlichen Schwerpunkten im Küstenbereich eingesetzt.“

Langer Küstenabschnitt

Der Küstenbereich reicht von Boiensdorf, über Poel, Wismar, Zierow, Hohen Wieschendorf, Wohlenberg bis nach Boltenhagen, Groß Schwansee und Pötenitz. Allein die Insel Poel mit ihren 2600 Einwohnern zählt im Sommer täglich etwa zusätzlich 800 Urlauber und viele Tagesgäste. Mit dem Einhalt der Corona-Regelungen gebe es einiges zu tun, sagt die Inselchefin.

Einschränkungen auf Poel

Doch nicht nur der spärliche Zuwachs durch den Bäderdienst ärgert die Bürgermeisterin. Gabriele Richter: „Da die Polizeistation in Neuburg personell nicht besetzt ist, soll der Kontaktbeamte der Station Insel Poel nun auch in Neuburg den Sprechstundendienst übernehmen. Dadurch ist zu erwarten, dass seine Tätigkeit auf der Insel Poel stark eingeschränkt sein wird.“

Personelle Veränderungen bei der Inspektion Bei der Polizeiinspektion Wismar gibt es personelle Veränderungen. ­ Sibylle Hofmann, vormals Leiterin der Inspektion, ist seit 1. März Führungsstabsleiterin im Landeskriminalamt. Seitdem hat Uwe Oertel die Ver­tretung inne. „Die offizielle Amtseinführung steht noch aus. Diese soll noch im Juli stattfinden“, erklärt ­ Sophie Pawelke von der Pressestelle im Polizeipräsidium Rostock. Dörte Andersson hatte im ­Januar 2019 die Leitung des Polizeihauptreviers Wismar übernommen und damit die Nachfolge von Andreas Walus angetreten. Seit Oktober vergangenen Jahres befindet sich Dörte Andersson in Elternzeit. Sie wird seitdem von Thomas Schmidt vertreten.

Kontaktbeamter auf der Insel Poel ist Holger Schauland. Seine Sprechzeiten sind normalerweise dienstags von 7.30 bis 9 Uhr und donnerstags von 13 bis 15 Uhr. „Die Sprechstunde am Dienstag ist leider weggefallen“, bedauert die Bürgermeisterin.

Neuburg und Neukloster nicht besetzt

Das Polizeipräsidium teilt auf OZ-Nachfrage mit, dass die Polizeistation Neuburg „seit dem Eintritt in den Ruhestand von Polizeihauptkommissar Uwe Meiffert zum 1. April 2020 nicht besetzt ist. Gleiches gilt aktuell für die Station Neukloster. Die Sprechzeiten beider Stationen werden von den Beamten der benachbarten Stationen oder Kollegen des Streifeneinzeldienstes des Hauptreviers Wismar realisiert“. Aktuell würden Kollegen mit der Arbeit eines Stationsbeamten näher vertraut gemacht.

Besserer Austausch von Infos

Angesichts des spärlichen Bäderdienstes und der Schwächung der Polizeistation in Kirchdorf hätte sich die Poeler Bürgermeisterin gewünscht, dass sich die Vertreter der Gemeinden und der Polizeiinspektion Wismar vor Beginn des regulären Bäderdienstes zu einem Informationsaustausch getroffen hätten, um die Probleme zu besprechen und gemeinsame Strategien zu finden. Richter: „Campingplätze, Strände, Wohnmobile auf Parkplätzen – wir haben doch unsere Schwerpunkte, die wir gemeinsam absprechen können.“

Bisher keine Reaktion

Dennoch ist Gabriele Richter nicht ohne Zuversicht: „Ich gehe davon aus, dass Sie die Organisation des Bäderdienstes insbesondere in Bezug auf die zu erwartende Anzahl von 700 000 Touristen auf der Insel Poel während der Sommersaison 2020 noch anpassen können.“

Für eine kurzfristige Antwort in der Sache wäre die Bürgermeisterin dankbar. Doch eine Reaktion auf den Brief von letzter Woche habe es bislang nicht gegeben – weder ein Anruf noch ein Schreiben.

Den Bäderdienst in MV nehmen insgesamt 202 Beamte der Landespolizei vom 15. Juni bis zum 14. September wahr. Das Konzept zielt laut Innenministerium auf polizeiliche Maßnahmen und sichtbare Präsenz ab.

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) appelliert an Bürger, Kontakt mit den Polizeibeamten aufzunehmen, „denn nur so können wir helfen und ein Gespür für die Lage bekommen“. Die Sicherheit in der Sommersaison werde durch die gute Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Polizeiinspektionen, den Kommunalbehörden und Präventionsräten sowie den Campingwirten und anderen Akteuren der Tourismusbranche gewährleistet.

Soweit die Theorie. Die Insel Poel spürt davon bisher wenig.

Von Heiko Hoffmann