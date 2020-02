Poeler Faschingsclub begeistert mit Fischköpp-Musical

Kirchdorf

Was für eine tolle Idee! Der Poeler Faschingsclub stellt in seinem diesjährigen Programm sein Vereinsleben in einem Musical dar. Die Mitglieder um Chefin Jana Settgast führen ihrem Publikum auf amüsante Weise vor, wie sie zu ihrem Motto kommen, ihre Sketche und Tänze ausdenken und proben. Verpackt mit eingängiger Musik aus bekannten Musicals und Evergreens entstand ein eigenes Fischköpp-Musical. Und das wurde von den Zuschauern begeistert gefeiert!

Vielversprechend ist schon der Auftakt: Die Chefin gibt den umgedichteten Eingangssong „Der Ewige Kreis“ von „König der Löwen“ zum Besten – stimmgewaltig. Anschließend führt Jana Settgast mit ihrem Mann Heiko red- und weinselig, witzig-humorvoll und frivol durch das fast zweistündige Programm, als Sporthallenwarte vom Sofa aus.

Dabei stand es diesmal auf der Kippe, ob es überhaupt einen Fasching auf der Ostseeinsel geben wird. Wäre es nach Ines, der Finanzchefin des Vereins, gegangen, hätte er von dem üppigen Vereinsgeld eine Reise unternommen. Wie zum Beweis wirft sie großzügig (kopierte) 100-Euro-Scheine ins Publikum. Aber die Mitglieder sind sich nicht einig, wohin es gehen soll: „Komm, wir fahren nach Amsterdam“, singt die eine, ein anderer findet „ Moskau, Moskau“ gut, der Dritte „war noch niemals in New York“ und der Vierte will „Mit einem Taxi nach Paris“. Doch da intervenieren die drei Jüngsten im Faschingsclub: Greta (9), Arlo (8) und Jannik (14) finden, Fasching darf nicht ausfallen.

Welch ein Glück! So erfreuen sich die Zuschauer am Männerballett, das als Müll-Männer-Team ein Trommelkonzert auf Mülltonnen gibt, als Bauarbeiter-Brigade „Wir steigern Bruttosozialprodukt“ interpretiert oder – dank einiger Leichtgewichte – auch mit akrobatischen Einlagen glänzt.

Die Zuschauer lachen über die Dialoge der drei Senioren Elfriede ( Silke Hameister), Trude ( Sandra Mirow) und Paul (der Poeler Rapskönig Nico Behrndt), die einerseits Marotten von Rentnern und andererseits Kritisches aus dem Alltagsleben auf die Schippe nehmen wie die zu kurz geschaltete Ampel am Feldrand oder den ständig defekten Geldautomaten der VR-Bank. Und sie bejubeln Heiko Settgast, der eine Trauerrede auf die Niendorfer Tankstelle hält, ein langjähriger Schandfleck, der unlängst entfernt wurde: „Diese Poeler Ikone hat unsere Programme um einiges reicher gemacht“, beklagt Settgast schluchzend. Dann erklingt „Time to say goodbye“.

Ab und an ertönt der Schlachtruf „Fischköpp ahoi!“. Das Publikum feiert seinen Faschingsclub. Auch dann, als seine Mitglieder aus dem Nähkästchen plaudern – von den allsonntäglichen Proben mit nicht enden wollenden Raucher- und Toilettenpausen und von der After-Show-Party in der Gaststätte „Zur Insel“ unter anderem mit dem Ritual des Spülbeckentauchens. Zur Musik von „What a feeling!“ lassen drei Frauen tatsächlich ihre nassen Haare fliegen.

„Ein tolles Programm. Sie lassen sich immer wieder was einfallen“, lobt Wiebke Treu. Auch Erika Rust ist angetan: „Schön war’s, wie jedes Jahr.“

Von Haike Werfel