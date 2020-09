Kirchdorf

Das Haus des Gastes in Kirchdorf wird später fertig, als noch beim ersten symbolischen Spatenstich Mitte August angekündigt. Der Neubau sollte eigentlich Ende Juli 2021 übergeben werden. Nach jetzigem Stand soll es im Oktober nächsten Jahres so weit sein.

Bleibt es bei Oktober 2021, ist das aus Sicht von Poels Bürgermeisterin Gabriele Richter (ptl.) und Kurdirektor Markus Frick kein Beinbruch. Denn mitten in der Hochsaison wäre die Kurverwaltung ohnehin nicht von den provisorischen Räumlichkeiten im Gemeindezentrum in die Wismarsche Straße umgezogen, weil dann zu viel los ist.

Noch stimmt der Zeitplan

Noch liegt das Vorhaben im Bauzeitenplan. Die Firma Wocon aus Sievershagen bei Rostock arbeitet nach Angaben der Bürgermeisterin derzeit an den Werkstattzeichnungen für die vorzuproduzierenden Bauteile. Der Boden wurde an der Baustelle in der Wismarschen Straße ausgehoben, gründungssicher ausgetauscht und verdichtet. „Als nächstes werden Betonwinkelstützen gesetzt, um den Boden zum Nachbargrundstück abzufangen. Danach folgt die Gründung“, so die Bürgermeisterin.

Holzmarkt mit Engpässen

Zu Beginn des Jahres war es zu zeitlichen Verzögerungen im Bauablauf gekommen. Die Ausführungsplanung musste überarbeitet werden, weil mehr Boden ausgetauscht werden musste, als zunächst angenommen. Das habe zur Folge gehabt, dass Wocon wegen bereits anderweitig eingegangener Terminverpflichtungen und dadurch ausgelasteter Kapazitäten des Holzbauunternehmens eine reibungslose Produktion nicht ohne Weiteres durchführen könne, erklärt die Bürgermeisterin den Verzug.

Erschwerend komme hinzu, dass zurzeit von den USA als auch von Kanada der europäische Holzmarkt leergekauft werde. „Dieser Engpass schlägt sich nun bis hier auf die Insel Poel durch“, so Gabriele Richter.

Pause nach Fundamentarbeiten

Die Baufirma hat darum angekündigt, dass die Arbeiten nach Abschluss der Gründungs- und Fundamentarbeiten unterbrochen werden müssen, bis die Holzbaufertigteile vollständig vorproduziert sind. Gabriele Richter: „Dies ist für die Aufstellung der Holzfertigteile auch von Vorteil, da diese so kurz wie möglich der unsicheren Witterung im Winter ausgesetzt werden. Das Gute ist, die Baustelle ist dadurch wintersicher.“

Haus des Gastes für jedermann

Das Haus des Gastes wird für Einheimische und Touristen gebaut. Neben dem Empfangsbereich und einer Internetlounge wird es Mitarbeiterbüros, eine Bibliothek über zwei Etagen, einen großen Veranstaltungsraum für jedermann und einen kleinen Saal geben.

Die Baukosten belaufen sich auf drei Millionen Euro. Davon werden 83 Prozent vom Land gefördert. Der Eigenanteil der Gemeinde beziehungsweise des Kurbetriebes beträgt 494 000 Euro.

Von Heiko Hoffmann