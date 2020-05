Poeler Hindernislauf will Corona trotzen

Insel Poel

Was wird aus dem Poeler Hindernislauf? Das haben sich in den letzten Wochen viele Freizeitsportler gefragt. Jetzt steht fest: Mecklenburgs größte Schlammschlacht findet am 5. und 6. September auf der Insel Poel statt. Zum vierten Mal wird Mudder Island veranstaltet. Vom Corona-Hindernis dieser Tage wollen sich die Macher nicht bremsen lassen. Dafür stehen Wasserrutsche, Eisbecken, Kletterwand, Poeler Gräben und Strohballen auf dem Programm.

Aufatmen mit jeder Lockerung

„Wir planen nach wie vor. Mit jeder Lockerung atmen wir weiter auf und können unsere Planung anpassen. Wir möchten natürlich, dass es wieder ein geiles Event wird, bei dem jeder Spaß hat“, so Luise Nass. Sie führt zusammen mit André Plath, Martina Blach und Hauke Nass die Mudder Island GmbH.

Da kommt Freude auf: Mit etwas Armkraft ist das Hindernis machbar. Quelle: privat

Im letzten Jahr haben sich 1200 Teilnehmer den Spaß nicht entgehen lassen. André Plath: „Natürlich steht an erster Stelle immer die Gesundheit, sowohl von den Teilnehmern und Gästen als auch von unserem Team. Aber wir haben eine sieben Hektar große Veranstaltungsfläche und ein großes Gebiet, auf dem sich die Hindernisse verteilen. Wir gehen davon aus, dass wir alle Hygienevorschriften und Abstände einhalten können.“

Lange und kurze Strecke

Der Freitag, 4. September, wird eventuell einbezogen, um die Starts zu entzerren. Am Sonnabend, 5. September, geht es auf die große Runde über 18 Kilometer mit etwa 35 Hindernissen. Die Strecke über acht Kilometer mit etwa 20 Hindernissen wird ebenfalls am Sonnabend sowie am Sonntag, 6. September, angeboten. Neu im Programm ist der Familienlauf am Sonntagnachmittag. Luise Nass: „Den wollen wir aufgrund der vielen Nachfragen anbieten, damit Eltern mit ihren Kindern gemeinsam eine Hindernisstrecke von zwei bis drei Kilometern bewältigen können.“

Hindernisse notfalls weglassen

Die Halfpipe zählt zu den Königshindernissen bei Mudder Island. Quelle: privat

Die Veranstalter wollen darauf achten, dass es weniger Menschenmassen gibt. Die Startblöcke werden auf 80 bis 100 Teilnehmer reduziert, „bei den Hindernissen gucken wir, ob man das eine oder andere auslassen muss oder vereinfachen kann“, sagt Hauke Nass. Nach Möglichkeit soll gewährleistet werden, „das alle Hindernisse allein zu schaffen sind, falls dann immer noch die Abstandsregeln gelten“, so Martina Blach. Andererseits weiß sie auch, dass Mudder Island gerade vom Teamgedanken lebt. Bestes Beispiel war in den letzten drei Jahren die Halfpipe, die viele Matschläufer nur mit Hilfe anderer bewältigen konnten.

Mit Freude hat das Organisationsteam indes registriert, dass ab Montag, 25. Mai, wieder die Fitnessstudios öffnen. Das kann bei der Vorbereitung helfen. Luise Nass: „Wir veranstalten ein Sportevent. Und Sport tut einfach gut. Wir wollen für die Teilnehmer Motivation schaffen und für die Insel einen Höhepunkt organisieren.“

Tickets bleiben gültig

Für die Veranstalter waren die letzten Wochen nicht einfach. „Es waren drei harte Monate“, sagt Luise Nass und verspricht: „Jeder, der bei uns ein Ticket kauft, braucht keine Angst haben, dass es verfällt. Wenn im allerschlimmsten Fall die Regierung einen Riegel vor Veranstaltungen im September schiebt, sind die Tickets auf alle Fälle im nächsten Jahr gültig.“

Doch daran wolle sie keine Gedanken verschwenden. Gerade hat ein Sponsor der Veranstaltung ein neues Hindernis übergeben. Das große Eisbecken mit Trittleitern und Stahlplatte zum Durchkrabbeln erfüllt auch gleich alle Corona-Vorschriften.

Tickets Ticktes für Mudder Island am 5./6. September sind unter www.mudderisland.com erhältlich. Die Preise liegen aktuell bei 78,62 Euro für die lange Strecke über 18 Kilometer am 5. September. Die kürzere Strecke über 8 Kilometer kostet 57,92 Euro am 5. September beziehungsweise 52,74 Euro am 6. September. Darin sind Versorgung und Finisher-Shirt enthalten. Der Familienlauf kostet ab 16,52 Euro.

Von Heiko Hoffmann