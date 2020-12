Wismar

Klaus Tamm kennt wohl alle Quer- und Längsspanten der Poeler Kogge. Gute zwei Jahre hat er 2003 und 2004 an der „Wissemara“ mitgearbeitet. „Ich hatte damals keine Arbeit und landete über eine ABM-Maßnahme bei der Kogge“, erinnert sich der heute 72-Jährige und ergänzt: „Nach dem Stapelhub stand für mich fest: Wenn ich Rentner bin, dann geh ich auf die Kogge.“ Damals war der Dachdecker 57 Jahre und musste noch sieben Jahre arbeiten. Er schulte noch einmal um, absolvierte etliche Schweißer-Lehrgänge und stand 2012 am Liegeplatz gegenüber vom Baumhaus – dieses Mal als Rentner. „Bis dahin hatte ich mit Seefahrt wenig am Hut“, sagt der Wismarer, der an Bord nur „Ede“ genannt wird. Seit einem Schnuppertörn gehört er fest zur Crew.

Fachjargon gut drauf

Jeden Tag ist Klaus Tamm mittlerweile auf der Kogge, hat in den vergangenen Jahren viele Fragen gestellt und den Fachjargon schon richtig gut drauf. Immer vormittags werkelt er über oder unter Deck, trifft die Crew und bereitet gerade mit ihnen die Mastsetzung vor. Am kommenden Montag, dem 14. Dezember, soll der neue Segelmast nun endlich auf die Kogge. Seit Wochen liegt er im Industriehafen und ist auf seinen künftigen Einsatz vorbereitet worden: Er ist 32 Meter lang und 75 Zentimeter breit an der dicksten Stelle. Gegen 8.30 Uhr kommt der Kran, um den neuen Mast zu setzen, der alte wird mit einer Kettensäge bearbeitet. Ab etwa 11 Uhr können Holzstücke des alten Douglasienstammes von jedermann abgeholt werden. „Gegen eine kleine Spende“, kündigt Gerd Lemke vom Förderverein der „Wissemara“ an. Die Länge der Stücke können die Interessenten im Industriehafen selbst bestimmen.

Klaus Tamm hat dieser Tage zusammen mit Gerd Stranz, einer der Kapitäne, die Jolltaue vorbereitet. Je 64 Meter lang werden sie später am Mast befestigt, zum Heben leichter Gegenstände bis hoch zum Bootsmannstuhl. Mit einem Brenner wurden die Enden geschmolzen und anschließend mit einer selbst schließenden Tackling umwickelt, um es vor dem Aufdröseln zu schützen.

Bei jedem Törn dabei

„Wer rastet, der rostet“, sagt Klaus „Ede“ Tamm lachend. Die Kogge halte ihn fit, „und wenn man die Arbeiten auf einem Boot lernen will, dann kann man das in jedem Alter“, hat er festgestellt. Im Sommer ist er fast bei jedem Törn dabei und auch alle zwei Jahre mit auf der Werft in Rostock. Dann hilft er mit, den Rumpf zu reinigen und zu kalfatern – also mit Hanf die Schlitze zwischen den Planken wieder zu schließen. Eine Woche bleibt er dort, schläft sogar unter Deck. Und wenn er davon spricht, dann fängt er an zu lächeln. „Wer kann schon sagen, dass er Kogge fährt?“, sagt er achselzuckend, nimmt ein Jolltau und verstaut es in einem großen Karton. Am Montag muss alles fertig sein.

