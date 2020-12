Insel Poel/Hamburg

Luise und Hauke Nass haben ein kniffliges Rezept gegen die Langeweile im Lockdown gefunden: Die beiden Poeler waren Kandidaten bei einer neuen Quizshow im Sat.1-Fernsehen. Wie sie dort abgeschnitten haben, warum sie ihren Auftritt bis zur Ausstrahlung geheim halten mussten und wie sie ihn für ihre Insel genutzt haben, berichtet Luise Nass der OZ.

Die Show bei Sat.1 ist noch neu. Um überhaupt Kandidaten für das neue Quizformat zu finden, hat der Sender sich vorher auf die Suche nach geeigneten Mitspielern gemacht. „Sie haben mich über mein Instagram-Profil angeschrieben“, berichtet die ehemalige Poelerin, die inzwischen in Hamburg lebt. Gesucht wurde ein eingespieltes Team für die Show. „Ich habe gleich an meinen Vater gedacht. Der ist immer für alles zu haben“, sagt Luise Nass.

Die Entscheidung, ob sie mitmachen oder nicht, fiel den beiden ziemlich leicht. „Dieses Jahr kann man nichts machen, nichts unternehmen, alles fällt aus, man kann nichts planen und sich auf nichts so richtig freuen. Da dachten wir, wir machen das einfach mal“, berichtet sie.

„Ich durfte vorher nichts posten oder dazu veröffentlichen“

Vor etwa vier Wochen habe der Dreh stattgefunden. Rückblickend sagt Luise Nass: „Es war megawitzig.“ Gedreht wurde in Hamburg, dort lebt sie inzwischen auch und ist bei einer Digital-Firma im Vertrieb im Einsatz. Bevor die Show mit Moderator Steven Gätjen aufgezeichnet wurde, wurden bei allen Corona-Tests gemacht. „Es war ja eine Show ohne Publikum, aber trotzdem waren bestimmt 50 Leute im Studio.“

Aufregend sei es gewesen, schließlich hatten die beiden Nordwestmecklenburger bislang keine TV-Erfahrung. Schminken in der Maske, die richtige Kleidung anziehen, viele Lichter und Mikrofone in einem riesigen Studio – all das habe schon Eindruck hinterlassen.

Zudem musste die Teilnahme in der Show bis zur Ausstrahlung geheim bleiben. „Dazu wurden wir verpflichtet. Ich durfte nichts posten oder dazu veröffentlichen“, sagt sie. Vorher sollte nichts durchsickern.

So richtig vorbereiten konnten sich die beiden allerdings nicht. „Die Fragen waren schwer“, gibt Luise Nass zu. Gefrage wurde zum Beispiel, wie viel Müll die Deutschen pro Jahr produzieren. Auf einer stummen Karte sollte zudem unter anderem die Hauptstadt Madrid markiert werden. Und da kamen auch die Ringe aus dem Titel der Show mit ins Spiel. Die Sendung vom 9. Dezember ist in der Mediathek noch zu sehen.

„Es hat riesigen Spaß gemacht“

„Gewonnen haben wir nicht. Aber es hat riesigen Spaß gemacht und wir freuen uns, dass wir ein bisschen was über unsere Insel und unseren Hindernislauf berichten konnten“, sagt Luise Nass über den Auftritt in der Show.

Das Jahr sei auch für sie persönlich hart gewesen. Zusammen mit ihrem Vater Hauke Nass organisiert sie nämlich den inzwischen ziemlich beliebten Hindernislauf „ Mudder Island“ auf Poel. Im vergangenen Jahr kamen immerhin 1500 Laufbegeisterte, um sich durch Schlamm, Wasser und andere Holzhindernisse zu kämpfen. In diesem September musste der Lauf abgesagt werden.

„Wir wussten bis zwei Tage vor der Veranstaltung nicht, ob der Lauf stattfinden kann“, berichtet Luise Nass. Sie habe sich damals von der Regierung im Stich gelassen gefühlt, weil es nicht genügend Informationen für die beiden Unternehmer gegeben habe.

Um so schöner sei es aber gewesen, dass die bereits gekauften Tickets von den meisten nicht zurückgegeben wurden. „Der nächste Lauf im September 2021 soll auf jeden Fall stattfinden“, sagt Luise Nass. Vermutlich aber auch noch unter Corona-Bedingungen. Tickets gibt es jedenfalls schon.

Von Michaela Krohn