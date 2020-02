Poeler Narren feiern sich selbst mit einem Musical

Kirchdorf

Jedes Jahr auf’s Neue treffen sich die Mitglieder vom Poeler Faschingsclub im November, um ein spektakuläres Motto für den kommenden Fasching zu finden. Die Ideen schweifen manchmal ab und werden deshalb wieder verworfen. Doch mittlerweile sind sich die Narren einig, was sie zeigen wollen: „Auch wenn einige jetzt vielleicht denken, wir bekommen Höhenflüge, aber wir finden, es ist an der Zeit für ein eigenes Musical“, verraten die kreativen Köpfe des Poeler Faschingsclubs Jana und Heiko Settgast.

Das zeigt die Arbeit des Faschingsclubs: Angefangen beim 11.11 über die Rollenverteilung und die schweißtreibenden Proben bis hin zu den legendären After-Show-Parties inklusive Haare waschen. Wer einen Blick hinter die Kulissen werfen will, sollte sich die beiden Faschingsfeiern am 21. und 22. Februar in der Sporthalle in Kirchdorf auf keinen Fall entgehen lassen. Karten gibt es bei Pizza Poel.

DJ Eddy ist wieder mit dabei

Am Freitag, dem 21. Februar, können die Senioren ab 15 Uhr im Vorfeld Kaffee und Kuchen genießen, bevor das Bühnenprogramm beginnt. Im Anschluss können bis 21 Uhr die überschüssigen Kalorien abgetanzt werden. Der Kartenpreis beträgt 9 Euro.

Einen Tag später am Samstag, dem 22. Februar, dürfen alle, dich sich nicht als Senioren angesprochen fühlen oder am Freitag keine Zeit haben, ab 19 Uhr im Saal Platz nehmen und den amüsanten Dialogen und klangvollen Liedern lauschen. Der Eintritt für den musikalischen Abend beträgt 13 Euro. Mit dabei ist wieder DJ Eddy. Ihm hat seine Premiere im letzten Jahr anscheinend so gut gefallen, dass er tatsächlich wieder beim chaotischen Fasching die Musik auflegt und die Besucher mit groovigen Hits zum Tanzen animieren will.

