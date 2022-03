Timmendorf

Geschwisterliebe braucht nicht viele Worte. Das zeigt auch der Chat zwischen Julija Reek und ihrer Schwester. Mehr als 1500 Kilometer voneinander getrennt, kommunizieren die beiden Frauen über WhatsApp – Julija Reek von Timmendorf auf der Insel Poel aus, ihre Schwester aus einem kleinen Ort in der Ukraine. Im Stundentakt werden Emojis verschickt: rote Herzen, Kuss-Smileys, weinende Smileys. „Es zerreißt mir das Herz“, gibt Julija Reek mit Tränen in den Augen zu. „Meine Schwester kommt nicht weg. Sie hat Glück, dass sie nicht in einer größeren Stadt wohnt und ihre Gegend nicht bombardiert wird. Aber sie sitzt fest. Das macht mir Angst“, gibt die gebürtige Ukrainerin zu.

Seit 2006 lebt Julija Reek in Deutschland. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie sich ein Leben auf der Urlaubsinsel Poel eingerichtet, bietet Ferienwohnungen an. Dort sind nun erst einmal Flüchtlinge aus der Ukraine untergekommen. Familie Reek ist Teil einer großen Hilfsgemeinschaft, die in der vergangenen Woche von der Großfamilie Plath und vielen Unterstützern ins Leben gerufen wurde. Ein Hilfskonvoi von vier Kleinbussen und mit acht ehrenamtlichen Helfern machte sich auf den Weg an den polnischen-ukrainischen Grenzübergang, um Menschen nach Nordwestmecklenburg zu holen.

Julija Reek von der Insel Poel: "Es zerreißt mir das Herz, wenn ich Bilder aus meiner alten Heimat sehe." Quelle: Jana Franke

Söhne und Väter kämpfen in der Heimat

Es lässt sich nur erahnen, was Mütter, Kinder und Pflegekinder auf der Flucht vor Bomben durchgemacht haben müssen. Da ist der kleine Junge, der panisch nach seiner „Babuschka“ (deutsch: Oma) ruft, die er nach dem Fototermin mit der Presse im Gewirr der vielen für ihn fremden Menschen auf dem Poeler Reiterhof nicht gleich entdeckt. Oder das Mädchen, das ihr gesamtes Spielzeug in der Heimat zurücklassen musste und als Trost an der Grenze eine kleine Pferdefigur bekommen hat, die sie einfach nicht mehr loslassen möchte. Oder die Frau, die ihr Zuhause Hals über Kopf und nur mit einem Rucksack auf dem Rücken verließ, die ihren Sohn zum Kämpfen zurücklassen musste und nun schockiert auf ihr Handy blickt, auf das ihre in der Ukraine verbliebene Bekannte ein Video aus ihrem Wohngebiet sandte. Zu sehen sind brennende Häuser und Hallen, Mütter und Kinder, die an einer Sammelstelle nach Brot anstehen und plötzlich tot zusammenbrechen – erschossen von offenbar russischen Soldaten, die wahllos um sich zu schießen scheinen. „Sie wollen doch nur frei leben“, sagt Julija Reek weinend über ihre Landsleute in ihrer alten Heimat. „Söhne, Väter und Großväter mussten zurückbleiben, um für diese Freiheit zu kämpfen. Darunter junge Menschen, die noch nie zu einer Waffe gegriffen haben und sich nun übergeben, wenn sie auf die Gegner feuern“, umschreibt sie. „Was macht das mit ihrer Psyche?“

Viele der auf Poel aufgenommenen Menschen reisen weiter – nach Dänemark oder Frankreich zu Verwandten. Es sind Menschen wie wir – die ein Handygeschäft hatten, im Blumenladen arbeiteten oder sich als Sozialbetreuer um ältere Menschen kümmerten; Mädchen und Jungen, die zur Schule oder in den Kindergarten gingen. Damit sie nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen, unterstützen Sonja Burmeister vom Arbeitersamariterbund (ASB) und Ulf Bauer vom gleichnamigen Autohaus in Gägelow mit Kleinbussen, mit denen sie in diesen Tagen von Poel zu ihren Verwandten gebracht werden.

Zurück bleibt eine fünfköpfige Familie, die am Sonntag auf dem Reiterhof willkommen geheißen wurde – darunter eine 86-jährige, herzkranke Frau, ihre Tochter und deren kleiner Sohn. „20 Stunden mit dem Zug und einen 24-stündigen Fußmarsch hatten sie hinter sich, als sie endlich die polnische Grenze erreichten“, berichtet André Plath vom Poeler Reiterhof. Die Strapazen sind vor allem den Frauen anzusehen. Ein Lächeln ist ihnen kaum zu entlocken. Sie ziehen sich zurück, meiden die Gemeinschaft auf dem Hof, die dasselbe Schicksal teilt.

„Es gehörte viel Überredungskunst dazu, damit sie zu uns ins Auto steigen. Das haben sie auch nur getan, weil wir Frauen unter den Helfern hatten. Sie waren völlig verstört“, erzählt Ira Glüder aus Kaltenhof. Sie und ihr Mann Steffen gehören zu den Akteuren der Hilfsaktion. Am Sonntag kehrten sie von der polnisch-ukrainischen Grenze zurück. Von Chaos vor Ort spricht Ira Glüder. „Es geht zu wie auf einem großen Bahnhof und mitten im Chaos schlafen Menschen vor Erschöpfung. Mir kamen die Tränen“, erzählt sie. Vor Ort arbeiten freiwillige Dolmetscher, die für die Kommunikation vor Ort sorgen und den Geflüchteten das Ansinnen der Helfer erklären. Und so ist der Poeler Reiterhof ein Domizil für mehr als 20 ukrainische Flüchtlinge geworden.

Spontane Geldspenden aus der Bevölkerung

Es ist Mittagszeit. Alle haben sich in der Gaststätte im Obergeschoss der Pension eingefunden. Ebenso Frauen und Kinder, die direkte Nachbarn aufgenommen haben. Heute gibt es Schnitzel mit Pommes und Mischgemüse – hergerichtet von Thomas Schumann, der zweimal am Tag für die ausländischen Gäste kocht.

Die Hilfsbereitschaft der Akteure ist kostspielig – angefangen von den Spritkosten für die Kleinbusse bis hin zu Lebensmittel. Das hat sich längst im Ort und darüber hinaus herumgesprochen. Den Hof verlässt am frühen Nachmittag ein schwarzer Mercedes mit Wismarer Kennzeichen. „Das Ehepaar hat uns gerade 500 Euro überreicht“, freut sich André Plath. Vorbei schauen auch Tilda (14) und Jonathan Aue (10) mit ihrer Mutter Alexandra Nocke. Die Berliner verbringen gerade ein paar Tage auf Poel und wollten eigentlich auf dem Pferdehof reiten. „Dann haben wir gesehen, dass Ukrainer hier Unterschlupf gefunden haben. So viel Herzenswärme der Organisatoren, das finden wir toll“, resümiert Alexandra Nocke. 350 Euro – gesammelt in der eigenen Familie – übergaben Tilda und Jonathan an André Plath, um die Aktion zu unterstützen. „Der Krieg ist in Europa so nah dran. Eigentlich unglaublich“, sagt Tilda.

Kocht auf dem Poeler Reiterhof für die Flüchtlinge aus der Ukraine: Thomas Schumann. Quelle: Jana Franke

Die Geflüchteten wissen sehr wohl um die Hilfsbereitschaft. „Sie haben uns gefragt, wie sie das wieder gutmachen können, was sie zahlen oder ob sie arbeiten können“, erklärt André Plath. „Sie sind Hilfe nicht gewohnt, waren immer auf sich alleine gestellt“, ergänzt Julija Reek und dankt für die große Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung.

Ihr Bauchgefühl habe ihr vor ein paar Wochen gesagt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin der Ukraine den Kampf ansagt. „Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es so eskaliert und sich die Ukrainer so sehr zur Wehr setzen.“ Und auch nicht, dass Putin sein Volk belügt. „Ich habe eine Cousine in Moskau, die dem Staatsfernsehen glaubte und bis vor Kurzem nicht wusste, was in der Ukraine los ist. Sie war schockiert, als ich ihr von den Ereignissen erzählte.“

Von Jana Franke