Ein neunjähriges Mädchen von der Insel Poel hat eine so schöne Kurzgeschichte über die Corona-Zeit geschrieben, dass sie damit einen Preis gewonnen hat. Die Hauptpersonen sind sie – Greta Ehrlich – und ihr Hund Peppi. Den haben ihr die Eltern in der Corona-Zeit geschenkt.

Beide sind seither unzertrennlich. Und Peppi gehorcht – zumindest wenn Greta etwas sagt. Bei ihren Eltern klappt das nicht so. Das muss wohl an ihrem Namen liegen. Denn Greta – so schreibt sie in ihrer Geschichte – heißt die Göttliche. Auch ihren Nachnamen hat die Schülerin verewigt. Der Name Ehrlich sei nicht verpflichtend, ständig ehrlich sein zu müssen.

Gewinn: Schlossbesuch

Greta Ehrlich (9) und ihr Hund Peppi Quelle: privat

Die lustige Schreibweise des Mädchens hat die Jury –bestehend aus Heike Polzin und Christian Albeck – überzeugt, die sie mit dem ersten Preis belohnt hat. Greta wird im Juni 2021 mit ihrer Klasse das Schloss in Schwerin besuchen, kann dabei auch in den Plenarsaal schauen und in das Museum sowie ein Mittagessen mit ihren Schulkameraden genießen.

Greta kümmert sich zu Hause um die Tiere und übernimmt den Eier-Verkauf – wenn „der Erlös in ihre Tasche fließt“. Das Lieblingskuscheltier von Peppi sei ein Affe, den ihre Oma schon öfters wieder heil nähen musste. Und in der Schule sollte sie beim Völkerball verschont und nicht abgeworfen werden, weil sie schließlich den Besuch im Schweriner Schloss gewonnen hat. Außerdem hat sie einen großen Adventskalender und einen Tischkalender der Landtagspräsidentin Birgit Hesse ( SPD) bekommen.

Zwei Büchergutscheine

Ausgerufen hatte den Wettbewerb die SPD-Landtagsabgeordnete Martina Tegtmeier. Er stand unter dem Motto „Langeweile? Fantasie gefragt!“. Dafür sollten die tollsten Erlebnisse während der Corona-Zeit in Form einer Kurzgeschichte aufs Papier gebracht werden.

Platz zwei – ein Büchergutschein in Höhe von 50 Euro – geht an Dorothea Wende aus Herrnburg mit ihrer Geschichte von der diebischen Elster Kiki. Über den dritten Platz, ebenfalls ein Büchergutschein, kann sich Karin Ulicnik aus Hohenkirchen freuen, die ein Erlebnis mit ihrem Enkel Anton aufgeschrieben hat. Alle drei Kurzgeschichten möchte Martina Tegtmeier beim Vorlesetag 2021 präsentieren.

Von Kerstin Schröder