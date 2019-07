Insel Poel

,,Wenn die Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft mal genauer betrachtet werden, dann kann von einer deutschen Mannschaft keine Rede mehr sein!“ Dies ist nur eines von vielen Zitaten, welches die Sozialkundelehrerin Josepha Pertsch von der Regionalen Schule ,,Insel Poel“ besonders getroffen hat. Sie findet, dass politische und vor allem demokratische Bildung keine herausragende Rolle im schulischen Alltag spielen.

Das sollte sich unbedingt ändern. Bereits im vergangenen Schuljahr überlegte sie sich ein neues Projekt um die politische Bildung stärker ins Bewusstsein der Schüler und Lehrer zu bringen. Dabei stieß Josepha Pertsch auf die Initiative ,,Schule ohne Rassismus“. Das Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) ist ein bundesweites Netzwerk, das von jungen Menschen getragen wird, die sich für Demokratieförderung und gegen menschenverachtendes Denken engagieren.

Bürgermeisterin übernimmt Patenschaft

Auf der Suche nach einem Paten hat sie zusammen mit den Zehntklässlern 20 Musiker angeschrieben, von denen sich keiner zurückgemeldet hat. Dennoch hat Bürgermeisterin Gabriele Richter (parteilos) sofort zugesagt, die Patenschaft zu übernehmen.

Am Donnerstag fand dann endlich die Titelverleihung ,, Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ statt. Viele Schüler der Regionalen Schule arrangierten sich fleißig an dem kleinen Programm. Die Schüler der zehnten Klasse präsentierten mit T-Shirts die wichtigsten Worte, welche wir im Leben beachten sollten, um den Rassismus zu vermeiden: Respekt, Liebe, Toleranz und Vielfalt. Auf der Rückseite der T-Shirts bildete sich mit je zwei Buchstaben auf jedem T-Shirt zusammen das Wort ,,Fuck racism“. ,,Ich stehe hier heute für die Vielfalt. Ich bin sehr glücklich darüber in einer bunten und vielfältigen Welt zu leben“, erzählt Josepha Pertsch stolz.

Einige Schüler zeigten verbotenen Hitlergruß

Doch zuerst bringt die Lehrerin ein paar Beispiele zum Thema, was Rassismus eigentlich ist. ,, Rassismus ist wenn man einen ,Schwarzen’ misstrauisch nach einer Fahrkarte fragt, weil man denkt er fährt schwarz, Rassismus ist, dass viele sagen alle Chinesen essen Hunde, Rassismus ist, dass man denkt, alle Polen würden klauen“, erklärt die Sozialkundelehrerin, damit auch die Grundschüler verstehen, wogegen ihre Schule ankämpft. Auch an der Regionalen Schule ,,Insel Poel“ gibt es rassistische Schüler, welche mit Worten wie ,,Hau ab du Opfer“ andere Schüler ausschließen und sogar Schuleigentum beschmutzen. Einige zeigen sogar den verbotenen Hitlergruß und freuen sich darüber.

,,Wir möchten nicht, dass Sie denken, dies sei nur ein Projekt. Ist es nicht! Es ist der Weg einer neuen Grundhaltung. Für immer“, versucht Schulleiterin Michaela Seifferth zu erläutern. Die Schüler hörten aufmerksam zu.

Schule pflanzt Kirschbaum als Zeichen der Vielfalt

,,Ich finde sehr gut, dass sich junge Schüler dafür einsetzten, gegen den Rassismus vorzugehen. Bei uns ist jeder herzlich willkommen, egal welche Nationalität. Man kann mit dem neuen Titel die Zukunft positiv beeinflussen“, findet Bürgermeisterin Gabriele Richter.

Um zeigen zu können, dass die Schule jede Art von Mensch akzeptiert, kaufte Josepha Pertsch einen Kirschbaum mit drei verschiedenen Kirschsorten, welcher die Vielfalt symbolisieren soll und nun auf dem Schulhof gepflanzt wird. ,,Darf ich vorstellen, das ist Kirschi, unser Baum der Vielfalt“, präsentierte sie stolz zusammen mit ihren Schülern.

