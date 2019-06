Wismar

Rettungseinsatz in der Wismarbucht: Am Sonntag wurden die Seenotretter der Station Timmendorf auf der Insel Poel alarmiert. Die Crew des Wismarer Segelschoners „Atalanta“ hatte die Retter gerufen. Einer der Passagiere, ein älterer Mann, war kollabiert und nicht ansprechbar. Der 24 Meter lange Zweimaster befand sich gerade westlich der Insel Poel in der Wismarbucht.

Die „Atalanta“, hier ein Foto aus dem vergangenen Jahr, befand sich gerade westlich von Poel, als die Crew den Notruf an die Seenotretter absetzten. Quelle: Michaela Krohn

Das Seenotrettungsboot „ Wolfgang Wiese“ nahm mit einer Freiwilligen-Besatzung sofort Kurs auf die „Atalanta“. Unterdessen sandte der in der Nähe fahrende Traditionssegler „Albatros“ eine Ärztin aus seiner Besatzung mit einem Schlauchboot zur „Atalanta“. Sie stieg über und stabilisierte den Patienten an Bord. Der Mann war bereits wieder ansprechbar, als die Seenotretter eintrafen.

Die „ Wolfgang Wiese“ nahm den Erkrankten und die Ärztin an Bord. Die Seenotretter übergaben den Patienten kurze Zeit später im Hafen von Timmendorf an den Landrettungsdienst.

