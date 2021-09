Poeler Sportler rudern für unheilbar kranken Fiete (2) bei Mudder Island

Wismar

Gerührt, bewegt und dankbar – das ist Anke Leo-Becker von der Insel Poel. Seitdem die OSTSEE-ZEITUNG Anfang Juli auf das Schicksals ihres Enkels aufmerksam gemacht hat, haben ihr viele Menschen geholfen: mit Worten, Aktionen und Geld. 9000 Euro sind bereits in der Spendentruhe gelandet, die in ihrem Ladencafé in Gollwitz steht.

„Das ist echt Wahnsinn!“, sagt sie überwältigt. Ihr kleiner Liebling Fiete (2) leidet an einer unheilbaren Muskelkrankheit. Seine Eltern müssen ihr erst vor kurzem gekauftes Haus deshalb dringend barrierefrei machen. „Mit dieser Summe hätten wir das Badezimmer“, berichtet Anke Leo-Becker glücklich.

Ruder-Aktion bei Mudder Island

Doch es wird bestimmt noch einiges dazugekommen: Der Poeler Sportverein nimmt seit Wochen ebenfalls Spenden für Fiete entgegen. Außerdem gibt es am Sonnabend gibt eine Ruderaktion für den Jungen – im Ein- und Ausgangsbereich von Mecklenburg-Vorpommerns größter Schlammschlacht Mudder Island. Dort, in Neuhof, wollen Marco Eggers (45), Fitnesstrainer aus Schwerin, Thomas Albert (55), Berufsfeuerwehrmann aus Wismar, und einige Sportler der Outdoor-Fitness-Gruppe Wismar für den guten Zweck selber sportlich aktiv werden und bei den Teilnehmern von Mudder Island weitere Spenden sammeln.

Fiete mit seiner Omi Anke Leo-Becker Quelle: Kerstin Schröder

Zudem hat Thomas Albert in den zurückliegenden Wochen immer wieder Firmen in der Region um finanzielle Unterstützung gebeten. „Und wir haben ein Plakat an der Tankstelle nach Poel aufgehängt“, berichtet er. Das Plakat kommt nun nach Mudder Island.

Sechs Sportler auf den Geräten

Um 10 Uhr wollen die Ruderer dort loslegen. Ihr Ziel sind 100 Kilometer mit zwei Rudergeräten. „Dafür werden wir mindestens vier Stunden brauchen“, ist Thomas Albert sicher. Er rudert gerne und viel. Am 4. September bekommen er und Marco Eggers dabei Unterstützung von anderen Sportlern – von zwei Damen der Outdoor-Fitness-Gruppe, einem Kollegen der Berufsfeuerwehr und dem Pflegedienst-Mitarbeiter.

Impfaktion des Landkreises Das Impfzentrum des Landkreises Nordwestmecklenburg plant am Samstag, 4. September, auf dem Veranstaltungsgelände von „Mudder Island“ in Neuhof auf der Insel Poel eine Sonderimpfaktion in der Zeit von 9 bis 19 Uhr. Landrat Tino Schomann (CDU) freut sich über die Unterstützung der Organisatoren: „Wir versuchen weiter, an vielen Orten präsent zu sein und den Menschen Impfangebote zu unterbreiten. Ich kann nur dringend dazu aufrufen, jetzt die Angebote wahrzunehmen. Auch wenn der Schutz durch Impfungen nicht 100 Prozent beträgt, ist dennoch das Risiko einer Infektion und vor allem einer schweren Erkrankung erheblich reduziert. Sie schützen sich selbst und andere.“

Zwei Rudergeräte werden für sie aufgestellt, auf jedem sollen am Ende der Aktion 50 Kilometer stehen. „Dabei tragen wir T-Shirts mit Fietes Namen drauf“, kündigt Thomas Albert an. Er überlegt, vielleicht noch ein drittes Rudergerät aufzustellen, auf dem jeder gegen eine kleine Spende selber mal seine Muskelkraft ausprobieren kann. Auch er ist mit Blick auf die Summe von Anke Leo-Becker sicher: „Da geht noch was.“

Alle Tageseinnahmen für Fiete

Auch Anke Leo-Becker selbst hat regelmäßig etwas in die Spendentruhe in ihrem Café gesteckt. Ihr Trinkgeld zum Beispiel. Am Sonnabend macht auch sie weiter für Fiete: Alles, was sie an dem Tag verdient, ist für ihren Enkel. Für alle, die sie unterstützen möchten: Geöffnet ist das Café von 14 bis 17 Uhr. Auch eine Tombola wird es in der Zeit geben. Die organisiert Biedermann Optik, das Zentrum für Sehberatung in Wismar. Deren Chefs Karina und Dirk Biedermann kennen Anke Leo-Becker. Sie sind von dem Schicksal ihres Enkels bewegt gewesen und wollen helfen. Deshalb verteilen sie auf der Wiese für dem Café Lose. „Jedes Los gewinnt“, sagt Dirk Biedermann. Verlost werden Werbematerialien wie Thermoflaschen und Taschen.

Die Krankheit, an der Fiete leidet, heißt MDC1A und ist äußerst selten. Fürs Sitzen und Stehen braucht der Junge Hilfe. Und dann müssen alle Handgriffe sitzen, damit er nicht verletzt wird. Anke Leo-Becker hat vor der Diagnose ihres Enkels noch nie von der Erkrankung gehört. Jetzt kennt sie die Fakten, den Stand der Forschung und weiß, dass die Hälfte aller betroffenen Kinder es nicht bis in die Pubertät schafft. Mit der Aktion wollte sie auch auf die Krankheit aufmerksam machen und sie damit mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, damit endlich mehr geforscht wird, um eine Heilungsmethode zu finden. Und in der Tat habe die Aktion für mehr Interesse gesorgt.

Der Kampf einer Löwen-Omi

Wie eine „Löwen-Omi“ kämpft die Poelerin, damit ihr Fiete ein schönes Leben hat und bestmöglich gefördert wird. Dazu gehört auch, das Haus seiner Eltern barrierefrei umzubauen. Doch dafür reichen die Gelder von Krankenkasse und Kreditförderanstalten bei weitem nicht aus. Deshalb hat sie sich dazu überwunden, in die Öffentlichkeit zu gehen, was ihr normalerweise nicht liegt.

Aber für ihren Enkel tut sie alles. Und da sie auf der Insel aufgewachsen ist, unterstützen sie viele Poeler. Benefizkonzerte sind schon durchgeführt worden, wo sie viele Menschen getröstet haben und umarmt haben. „Die Rede hat mein Mann übernommen, weil mir vermutlich wieder die Tränen gekommen wären“, sagt sie. Das Schicksal von Fiete nimmt sie sehr mit. Aber der Kleine bereitet ihr auch unglaublich viel Freude, betont sie. Jeden Mittwoch nimmt sich Anke Leo-Becker eine Auszeit von ihrem Café, um ihn zu besuchen.

Endsumme soll Überraschung sein

Wie viel am Ende durch die verschiedenen Aktionen zusammengekommen ist, soll eine Überraschung für die Poelerin werden. Sie fragt im Moment aber auch nicht nach, das wäre ihr unangenehm. Das muss es aber nicht sein, viele wollen ihrer Familie einfach nur helfen. Mit der will Thomas Albert in Kontakt bleiben – um zu sehen, was mit dem Geld alles angeschafft wird.

Wer bei Mudder Island nicht dabei ist und keine Zeit für den Cafébesuch hat, kann einfach mit einer Überweisung helfen an den Poeler Sportverein (DE85 1406 1308 0003 324281 – bitte den Verwendungszweck „Fiete“ angeben). Auf Wunsch werden Spendenbescheinigungen ausgestellt.

Von Kerstin Schröder