Poel

Nach ihrem offenen Brief an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bekommt Wiebke Schöne Rückhalt aus der Kreispolitik. In der vergangenen Woche sendete die Poeler Unternehmerin, die auf der Insel die „Poeler Waschküche“ betreibt, einen Hilferuf nach Schwerin (die OZ berichtete).

Der Erstattungsanspruch der Corona-Hilfen vonseiten der Landesregierung wird weitere Kleinunternehmen in den Ruin treiben, heißt es darin unter anderem. Sie bittet um Schadensbegrenzung.

Soforthilfe von 9000 Euro soll zurückgezahlt werden

Ob ihr Kleinbetrieb zur Erstattung aufgefordert wird, vermag Wiebke Schöne noch nicht zu sagen. Das Landesfördermittelinstitut hat von ihr bislang keinen Verwendungsnachweis angefordert. Allerdings wurde sie zur Prüfung aufgefordert, ob die an sie ausgezahlte Soforthilfe in Höhe von 9000 Euro auch wirklich für betriebliche Ausgaben benötigt wurde. „Deshalb gehe ich davon aus, dass auch ich bald zur detaillierten Darstellung der Mittelverwendung aufgefordert werde und möglicherweise eine Rückforderung erhoben wird“, erklärt Wiebke Schöne.

Lesen Sie auch Wismar: Unternehmerin soll 25 000 Euro Soforthilfe zurückzahlen

Mit der Bitte um Unterstützung der Kleinbetriebe, deren verzweifelte Situation sich durch Erstattungsansprüche weiter zuspitze, schickte die Unternehmerin den offenen Brief an Manuela Schwesig – und setzte weitere Politiker in Kopie. Die Ministerin selbst habe sich zwar noch nicht bei ihr gemeldet, erzählte Wiebke Schöne am Dienstag am Telefon, aber sie erhielt unter anderem Post von Nordwestmecklenburgs Landrätin. In einer persönlichen Mail an sie versprach Kerstin Weiss, die Bitte an das Land heranzutragen, derzeit von Überprüfungen und Rückforderungen abzusehen.

Unterstützung auch von den Linken

Post kam auch von den Linken. So sicherte Kreistagsmitglied und Landratskandidat Jörg Bendiks zu, das Anliegen von Wiebke Schöne an die Landtagsfraktion seiner Partei zu geben, da er als Kommunalpolitiker nicht über Landes- und Bundespolitik entscheiden kann, „so gerne ich zur Bewältigung der aktuellen Situation auch beitragen möchte“, schreibt er. Nach Rücksprache mit der Landtagsfraktion und seiner Fraktion auf Kreisebene wolle er einen Weg finden, der sich im geltenden Recht und in der jeweiligen Zuständigkeit bewege, heißt es.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beide Antworten sieht Wiebke Schöne zumindest als Teilerfolg. Sie möchte weiterhin nicht ungehört bleiben. „Im Fördermittelantrag hätte ausdrücklich stehen müssen, dass etwaiges Einkommen in den betreffenden drei Monaten angerechnet wird. Ich wähnte mich auf der sicheren Seite. Hätte ich gewusst, dass eine Rückzahlung droht, hätte ich die Finger davon gelassen.“

Von Jana Franke