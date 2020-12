Timmendorf

Schöne Bescherung: Das maritime Spektakel am 24. Dezember am Strand von Timmendorf auf der Insel Poel muss in diesem Jahr leider ausfallen. Seit sieben Jahren überrascht der Kirchdorfer Steven Buchholz die Kinder und deren Eltern. Er sorgt für Abwechslung zum Fest und verkürzt die Wartezeit, bis es zu Hause die Geschenke gibt.

Im vergangenen Jahr waren über 200 Schaulustige gekommen, nachdem die OSTSEE-ZEITUNG von der Aktion berichtet hatte. „In diesem Jahr geht das wegen Corona leider nicht“, bedauert Steven Buchholz und hofft nun auf 2021. Im letzten Jahr herrschte Windflaute, so dass er mit einem Stand-up-Paddle an den Strand kam, um dann mit einem Engel die wartenden Kinder zu beschenken.

In den Jahren davor nahm der Wassersportler spektakulär als Kitesurfer Kurs auf den Timmendorfer Hauptstrand. „Die Kinder haben Weihnachtslieder gesungen, es war einfach richtig schön. So schön, dass ich Gänsehaut bekommen habe“, sagt der Poeler, der beim Holzverarbeiter Ilim Timber auf dem Haffeld in Wismar arbeitet.

Von Heiko Hoffmann