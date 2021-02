Wismar

Seit Langem organisiert Danilo Kunert Hilfstransporte in die lettische Kleinstadt Dagda. Normalerweise fährt er dreimal im Jahr dorthin, um Pflegebetten, Möbel, Kleidung und Spielzeug abzugeben. Doch durch die Corona-Pandemie sind die Touren ins Stocken geraten. Alle Garagen und Sammelcontainer in Wismar und Grevesmühlen sind bis oben hin voll mit Spenden. „Deshalb muss es endlich wieder losgehen“, hofft Danilo Kunert.

2500 Euro kostet es, eine Lkw-Ladung nach Lettland zu bringen. Deshalb freut sich der Poeler über jede finanzielle Unterstützung. Die hat er nun vom Linken-Politiker Horst Krumpen erhalten. Er spendet das Geld, das er als Kreistagsmitglied erhält, regelmäßig für den guten Zweck. Diesmal profitiert davon Danilo Kunert. Er betreibt einen selbstständigen Hausmeister-Service in Wismar. Dort ist er unter dem Spitznamen „Olly“ bekannt.

Disko-Bekanntschaft

Angefangen hat seine Lettland-Hilfe vor zehn Jahren mit einer Disko-Bekanntschaft. „Ich habe ein Mädel kennengelernt und sie später dann mit einem voll beladenen Anhänger gesehen“, erinnert er sich. Sie habe die Sachen für ihre Familie gepackt und erzählt, dass in ihrer Heimat alles gebraucht würde. So hat Olly dann noch einen zweiten Anhänger gefüllt. Von Horst Krumpen hat er schön öfter Spenden für seine Kinderhilfe bekommen und den Kontakt zur Bundestagsfraktion Die Linke. Die unterstützt deutschlandweit soziale Projekte und hat im vergangenen Jahr 1500 Euro für die Kinderhilfe Dadga gespendet.

Auch Kindern in Deutschland hilft Horst Krumpen. Ebenfalls 300 Euro bekommt von ihm der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Wismar. Der betreut viele finanzschwache Familien, was wegen eingeschränkter persönlicher Kontakte in der Corona-Zeiten kaum möglich ist. Deshalb wird mit dem Geld ein Fotoprojekt gestartet. Zehn bis zwölf Familien erhalten eine Einmal-Kamera und sollen jeden Tag ein Bild machen – von einem schönen oder traurigen Moment. 27 Fotos sind damit möglich. Mit dem Geld werden die Kameras gekauft und die Bilder entwickelt. „Die werten wir dann mit den Familien aus und zeigen sie vielleicht auch in einer Ausstellung“, verrät Birgit Lang vom SkF.

Von Kerstin Schröder