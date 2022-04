Poel

Er war voller Hoffnung. „Ich bin zuversichtlich, dass alles gut wird, die Medizin war noch nie so weit wie heute“, sagte Lars Asmußen im Januar in einem Telefoninterview mit der OZ. Nur vier Wochen zuvor, kurz vor Weihnachten, erhielt der Poeler die Diagnose akute Leukämie, eine relativ seltene Art. Er bangte um sein Leben, bewahrte sich aber sein Lachen und seine Fröhlichkeit – so wie ihn seine Verwandten, Freunde und Bekannten eben kennen. Nun hat der 47-jährige Berufskraftfahrer den Kampf gegen den Blutkrebs verloren. Er verstarb in der Nacht zu Ostermontag. Dabei hatte es noch im März hoffnungsvolle Nachrichten gegeben.

Spender war gefunden

Im Januar unterstützte die OZ mit einem Artikel bei der Suche nach einen Knochenmarkspender und warb für eine DKMS-Registrierungsaktion. Kurze Zeit später dann die frohe Botschaft: Medizinische Analysen in der Hamburger Klinik Eppendorf hatten ergeben, dass sein drei Jahre älterer Bruder Sven Asmußen aus dem ostholsteinischen Horsdorf, der ehemaligen Heimat des Verstorbenen, als Spender infrage kommt. Zu 50 Prozent seien seine Stammzellen mit denen seines Bruders kompatibel. Das war bis dato die beste Kompatibilitätsquote eines registrierten Spenders der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Per Krankenwagen und unter höchsten Isolationsmaßnahmen war Lars Asmußen für die lebensrettende Maßnahme von Rostock nach Hamburg verlegt worden. Chemo, Bestrahlung, Wasser in der Lunge und Fieber hatten ihn zu diesem Zeitpunkt bereits geschwächt.

Sven Asmußen hat alles für seinen Bruder getan – unter anderem sich selbst nach Anweisung von Ärzten fünf Tage eine Spritze mit einer speziellen Flüssigkeit in den Bauch gespritzt. Dadurch wandern Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut, um es einfach auszudrücken. Und eben jene Zellen werden dann aus dem Blut gefischt, aufbereitet und übertragen. Sein Körper habe die Stammstellen gut angenommen, weiß Christoph Kuball, ein guter Freund des Verstorbenen. Aber es habe nicht gereicht.

Sonst war es Lars Asmußen, der anderen in der Not zur Seite steht. Mit dem Verein „Tuning4Kids“ unterstützte er in seiner Freizeit krebskranke Kinder. Er und seine Mitstreiter organisieren bereits seit zwölf Jahren Autotreffen und Autotuningaktionen, auf denen Spenden für das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg gesammelt wurden. Der Verein informierte am 19. April auf Facebook über den Tod des Gründungs- und Vorstandsmitglieds. „Uns fehlt nicht nur das stärkste Glied in der Kette, sondern auch ein guter und vor allem bester Freund“, steht unter anderem notiert. Das Profilbild ist in Schwarz gehalten und mit einem Trauerflor versehen.

Große Anteilnahme

Die Anteilnahme in den sozialen Netzwerken ist groß. „Er hat so gekämpft und nie den Mut und die gute Laune verloren“, schreibt zum Beispiel Andre Schröder. „Ich hatte immer Hochachtung für deinen Einsatz und dein Engagement für Tuning4Kids“, bringt Jörn Klingsporn an. Mike Roger Biali rechnet ihm hoch an, dass er sich bis zum Schluss für den Verein engagiert hat. „Du bleibst unvergessen!“ Nicht nur aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gibt es Beileidsbekundungen. „Seine Leidenschaft und sein Enthusiasmus, etwas Gutes zu tun, war doch sehr ansteckend und brachte einen dazu, kurz entschlossen mit dem Motorrad von Berlin an die Küste hochzudüsen“, schreibt Markus Schöneck. Mathias Tyc ergänzt: „Keiner, der dich kennenlernen durfte, wird dich je vergessen können. Alle nehmen sich als Beispiel deine Selbstlosigkeit – ob Sternenbrücke, Fluthilfe oder einfach nur Nachbarschaftshilfe. Ich wünschte, mehr Menschen wären so ein Engel wie du.“

Nach seinem Tod haben Freunde einen Spendenaufruf für seine Ehefrau Anja und seine beiden Töchter Jonna und Svea gestartet. „Wir wollen der Familie unter die Arme greifen“, verkündet Christoph Kuball. Beim Onlinebezahldienst Paypal ist ein Konto eingerichtet. „Lars war immer jemand, der für alle anderen gegeben hat. Nun ist die Zeit und Gelegenheit, einen ganz kleinen Teil zurückzugeben. Die Spende wird eins zu eins an die Familie übergeben.“ Bisher sind schon 3284,40 Euro zusammengekommen. Die Spendenaktion läuft noch bis zum 18. Mai. Auf der Facebook-Seite des Vereins ist der entsprechende Link hinterlegt.

Von Jana Franke