Poel

60 Jahre Poeler Immenhof – im Sommer ist das Jubiläum groß gefeiert und mit diesem Margarete Radtke gedacht worden, die die Herberge seinerzeit auf der Insel Poel eröffnete. Ute Vehlhaber führt das Lebenswerk ihrer vor zwei Jahren verstorbenen Mutter seit der Wende, trat quasi in ihre Fußstapfen. Zum Jubiläum gab es viele Geschenke, aber Ute Vehlhaber nutzte die Gelegenheit, um auch anderen etwas Gutes zu tun. Sie bastelte eine Spendenbox, dessen Inhalt der Inselkirche auf Poel zugutekommen soll.

Die wird seit 2019 Stück für Stück saniert. Zuletzt war 2019 das Apostelfenster im Gotteshaus restauriert worden. Es ist wie ein gotisches Fenster in der Kirchenwand eingelassen und erstrahlt seitdem wieder in neuem Glanz. 11 000 Euro haben die Arbeiten seinerzeit gekostet. Das Geld war allein durch Spenden zusammengekommen. Erreicht wurde diese Summe unter anderem durch einen Kuchenbasar, die Versteigerung eines Bildes des Poeler Künstlers Joachim Rozal und eine Tombola. Besonders starkgemacht hatte sich damals die Kirchenälteste Krimhilde Fischer aus Brandenhusen.

Da es an und in der Kirche noch viel zu tun gibt, wollte auch Ute Vehlhaber dazu ihren Beitrag leisten. Beim Öffnen der Spendenbox stockte der Ferienwohnungs-Vermieterin nahezu der Atem: 1060 Euro kamen zum Vorschein, die Pastor Johannes Staak freudig entgegennahm. Mit dieser Summe hatte Ute Vehlhaber absolut nicht gerechnet. „Damit lässt sich etwas anfangen“, sagte auch der Pastor schmunzelnd. „Ganz spaßig fand ich persönlich, dass es 1000 plus 60 Euro waren, passend zu unserem Jubiläum“, sagt Ute Vehlhaber und dankt allen, die die Aktion unterstützt haben.

Von Jana Franke