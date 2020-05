Poels amtierende Bürgermeisterin gegen weitere Ferienwohnungen

Kirchdorf

Als zweite stellvertretende Bürgermeisterin von der Insel Poel ist Ute Zwicker mitten in der Corona-Krise ins Rampenlicht gerückt. Eine Position, nach der sie sich nicht gerissen hat, die die Leiterin für Steuern aber bestmöglich ausfüllt. Denn Bürgermeisterin Gabriele Richter ist wegen Krankheit ebenso außer Gefecht wie die erste Stellvertreterin Ute Seitz.

„Was wir uns nach Corona noch leisten können, werden wir sehen.“ Ute Zwicker, amtierende Bürgermeisterin der Insel Poel Quelle: Heiko Hoffmann

Auf der erstmals wieder öffentlichen Sitzung der Gemeindevertreter am Montag in der Sporthalle Kirchdorf gab Ute Zwicker auch einen persönlichen Einblick in ihr Befinden und auf ihre Sicht der Dinge. „Seit acht Wochen ist alles anders. Ich muss alles lesen und mich mit allen Themen auseinandersetzen und beschäftigen. Unter normalen Bedingungen schon schwierig, aber zu Zeiten von Corona?“

Sie bedanke sich für die Unterstützung bei den Kollegen und warb um Verständnis, wenn „einige geplante Projekte und laufende Vorhaben nicht immer in der gewünschten Schnelligkeit umgesetzt werden“.

„Zu viele Projekte und zu viel Geld“

Bei den Haushaltsdiskussionen für das Jahr 2020 sei ihr aufgefallen, „dass es um viele Investitionen geht und um viel Geld. Dass man Wünsche hat, ist ja in Ordnung, aber doch nicht alles mit einmal und sofort. Zu viele Projekte zu viel Geld“. Auch privat sollte man nicht über seine Verhältnisse leben. Ute Zwicker: „Gut und richtig ist der Hortneubau, über Flutlichtanlage und Sporthalle kann man sich streiten. Was wir uns nach Corona noch leisten können, werden wir sehen.“

Großartig findet die amtierende Bürgermeisterin, dass „die Gemeindevertreter nicht noch mehr Ferienwohnungen auf unserer Insel wollen“. Sie teilt die Sorge anderer Insulaner, dass Poel früher oder später mit der Zunahme von Ferienwohnungen ein zweites Sylt werden könnte. Immer mehr Häuser, die nicht in Familienbesitz bleiben, würden meistbietend verkauft, um daraus Ferienwohnungen oder Zweitwohnsitze zu machen. Ute Zwicker: „Das bedeutet immer weniger Poeler Einwohner.“

Corona – sie wissen nicht, was sie tun

Zur aktuellen Ausnahmesituation sagt die amtierende Insel-Chefin: „Corona – denn sie wissen nicht, was sie tun! Die Telefonkonferenzen mit der Landrätin werden von Mal zu Mal chaotischer.“ Und: Immer mehr Entscheidungen des Landes seien nicht mehr nachvollziehbar.

Bei wieder steigenden Infektionszahlen sollen die Landkreise und kreisfreien Städte über erneute Schließungen entscheiden. „Damit wäre das Land raus und das Chaos perfekt“, so Ute Zwicker, die am Montag weiter meinte: „Die Wirtschaft soll wieder angekurbelt werden, dies passt aber nicht mit der Öffnung der Schulen und der Kitas zusammen. Welchen Eltern ist damit geholfen, wenn die Kinder für 3,5 Stunden in die Kita oder einen Tag in der Woche in die Schule gehen.“ Ihre Meinung hat teilweise Gehör gefunden. Am Dienstagabend verkündete das Land, dass die Notbetreuung in Kitas ab 25. Mai auf mindestens sechs Stunden ausgedehnt wird für Eltern, die in Vollzeit arbeiten.

Auch der Start für die Gastronomen mit einer Vielzahl von Auflagen verlaufe alles andere als einfach. Die amtierende Bürgermeisterin tischte den Zuhörern der Gemeindevertretersitzung eine Vielzahl von Vorschriften auf und meinte abschließend: „Ich sag nur, guten Appetit. Mal sehen wie es weiter geht.“

Baustart sollte am 1. Mai sein

Am 1. Mai sollte Baubeginn für das neue Haus des Gastes in Kirchdorf sein. Doch neue Probleme sind aufgetreten. Quelle: Heiko Hoffmann

Das trifft auch auf das Haus des Gastes in Kirchdorf zu. Am 1. Mai sollte Baubeginn sein. Daraus wird nichts. Der Baugrund sei „problembehaftet“, daher nicht tragfähig und müsse bis zu zwei Meter tief ausgetauscht werden. Jetzt, so Ute Zwicker, werde mit dem Land über zusätzliche Mittel verhandelt. Solange ruhe der Bau.

Auf Nachfrage von Falk Serbe ( SPD) hieß es, dass Bodenuntersuchungen vorgenommen worden sind, aber außerhalb des Baufeldes an den vier Ecken des Grundstücks. Das hat sich als unzureichend herausgestellt. Im Bereich des Baufeldes sei der Boden mit Humus kontaminiert. „Da kann man eigentlich nichts mehr dazu sagen oder gleich zu Mario Barth gehen“, verhehlte Gemeindevertretervorsteher Bodo Köpnick (Poeler für Poel) nicht, was auch er davon hält, außer man ist Comedy-Fan.

Das Vorhaben sollte nach dem letzten Stand mit 2,33 Millionen Euro (90 Prozent) gefördert werden. Der Eigenanteil sollte sich auf rund 495 000 Euro belaufen. Jetzt wird es teurer. Die Fertigstellung war zum Saisonbeginn 2021 vorgesehen. Damit ist nicht mehr zu rechnen.

Von Heiko Hoffmann