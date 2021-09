Wismar

Der Blumenkübel-Streit in Wismar zieht weitere Kreise. Altstadtbewohner waren vor einigen Wochen von der Stadtverwaltung aufgefordert worden, die Flächen vor ihren Wohnhäusern zu räumen und aufgestellte oder gesäte Pflanzen zu entfernen. Begründung: Die Flächen seien öffentlich und müssen für alle Verkehrsteilnehmer uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Außerdem solle das historische Stadtbild erlebbar bleiben.

Die Verwaltung bezieht sich auf die Sondernutzungssatzung, die die Gestaltung vor den Altstadthäusern für private Personen und Gewerbetreibende regelt. Die Anwohner hielten dagegen: Mit ihren Pflanzen würden sie in keiner Weise in die öffentliche Verkehrsfläche eingreifen. Es sei noch genügend Platz für Fußgänger und Radfahrer.

Leser haben eindeutige Meinung

Der Bericht in der OZ hatte zahlreiche Leserreaktionen zur Folge. Viele sind auf der Seite der Anwohner. In den sozialen Medien unterstützten sie das Engagement, Wismar mit Grün zu beleben. Zudem wollte die OZ wissen, ob die Stadt Blumenkübel vor den Altstadthäusern erlauben sollte. 284 Leser beteiligten sich an der Umfrage.

Das Ergebnis ist eindeutig: 272 Teilnehmer (95,8 Prozent) sind der Meinung, dass es das Stadtbild verschönert. Zwölf Leser (4,2 Prozent) glauben, dass Blumenkübel das Stadtbild zerstören.

„Ich zähle auf alle Fraktionen“

Auch auf politischer Ebene ist das Thema nun präsenter denn je. Pro Grün sind alle, wie die einzelnen Fraktionen in der Wismarer Bürgerschaft beteuern. Aber sind es nur Lippenbekenntnisse? Das zumindest glaubt der FDP-Fraktionsvorsitzende René Domke in Teilen. Der Verwaltung sei kein Vorwurf zu machen. „Sie setzt nur um, was die Bürgerschaft 2017 beschlossen hat“, betont er.

Vor fünf Jahren hatten es die Kommunalpolitiker in der Hand, die Sondernutzungssatzung entsprechend zu gestalten. „Die Satzung ist derart kleinteilig und kleinkariert geregelt, dass meine Fraktion und ich der Satzung nicht zustimmen konnten“, erinnert Domke. Die Mehrheit der Bürgerschaft habe die Satzung dennoch verabschiedet, „auch mit den Stimmen solcher Fraktionen, die heute Verständnis heucheln“.

Gerade mit denen geht er nun hart ins Gericht: „Ich kann nur immer wieder sagen: Vorher die Vorlagen richtig durcharbeiten und daran denken, was sie bewirken. Nun haben wir die Situation, dass der öffentliche Raum wenig kreativ gestaltbar ist.“ Es müssen nun Regelungen geschaffen werden, die Ermessensspielräume zulassen. „Ich zähle auf alle Fraktionen. Wenn wir nun alle an einem Strang ziehen, dann kann die Satzung überarbeitet werden.“

Bernhard Schubach (Piratenpartei) ist bereits den ersten Schritt gegangen. Er formulierte einen Antrag, der in die Bürgerschaft gehen soll. Die Aufforderung der Verwaltung, Blumenkübel in der Nähe von Hauswänden und private Pflanzungen an Häusern zu entfernen, sei „ärgerlich, da es dem Anliegen, die Stadt grüner und für ihre Bürger attraktiver zu gestalteten, zuwiderläuft“. Es sei wenig überzeugend, zu argumentieren, dass Wismar im Mittelalter auch wenig Stadtgrün hatte.

„Schließlich gab es im Mittelalter auch keine Kanalisation und der Unrat häufte sich auf den Straßen – Zustände die sich sicher niemand zurückwünscht“, argumentiert er. Der als Welterbe geschützte Grundriss der Altstadt werde durch Blumenkübel und ähnliche Pflanzungen nicht negativ beeinflusst. „Vielmehr wird dadurch das Welterbe besonders lebenswert und ökologisch gestaltet.“

„Die Innenstadt ist kein Museum“

Es ist unumstritten, dass manche Bereiche in der Altstadt keine Blumenkübel zulassen, weil dadurch der öffentliche Verkehr behindert würde. „Aber unsere schöne Innenstadt ist keine reine Filmkulisse und auch kein Museum“, meint der CDU-Fraktionsvorsitzende Tom Brüggert.

„Wir brauchen eine lebendige Stadt. Dazu gehören auch Blumen, Pflanzen und Weiteres.“ Ein Mittelweg müsse gefunden und die Satzung angepasst werden. Der Meinung ist auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Michael Tiedtke. Aber zunächst wolle er sich die Situation noch einmal erläutern lassen. Gelegenheit ist dazu am kommenden Montag auf der Bauausschusssitzung im Zeughaussaal (17 Uhr).

Aktion am 24. September „Wismar blüht auf“ – unter diesem Motto fordert die Facebook-Gruppe „Was ist in Wismar los?“ auf, am 24. September Pflanzen vor die Tür zu stellen. „Wir wünschen uns mehr Begrünung für Wismar“, heißt es unter anderem. Denn Blumenmeere, Sträucher, Gräser und Bäume würden nicht nur die Stadt verschönern, sondern auch Schatten spenden und die Luft kühlen und verbessern. „Wie könnte ein grüneres Wismar aussehen? Das möchten wir wissen und laden alle Bewohner und Ladenbesitzer der Altstadt ein, am 24. September ihre Topf- und Zimmerpflanzen für einen Tag vor die Tür zu stellen. Gemeinsam lassen wir Wismar aufblühen“, heißt es in dem Aufruf.

Die Satzung sei schwammig formuliert, meint René Fuhrwerk (Die Grüne). „Sie muss klar nachvollziehbar sein.“ Warum das Regelwerk seinerzeit so von der Bürgerschaft verabschiedet wurde, vermag er nicht zu sagen. Er war 2017 nur sachkundiger Einwohner. „Aber das Hauptaugenmerk scheint nur auf den gewerblichen Bereich zu liegen. Das hält uns ja aber nicht davon ab, die Satzung zu überarbeiten.“ Sie müsse bürgerfreundlicher sein. Von den Pflanzen vor den Häusern, sofern denn möglich, würden alle profitieren.

Jens-Holger Schneider (AfD) bittet darum, dass die Verwaltung mehr Gelassenheit an den Tag legt. „Die Pflanzen sind ein schöner Farbtupfer und wenn wir den Insektenschutz ernst nehmen wollen, dann braucht die Stadt mehr Grün.“

Individuelle Altstadt braucht individuelle Antworten

Als ehemaliger Ladenbesitzer kennt Horst Krumpen (Die Linke) die Diskussion um die Satzung vor einigen Jahren. „Ich bin Sturm gelaufen, weil ich sie nicht für sinnvoll erachte“, meint er. Die Verwaltung hätte die Hände gehoben und argumentiert, dass sie nur umsetze, was die Bürgerschaft beschließt. In eine pauschale Form lasse sich die Regelung von Bepflanzungen vor Altstadthäusern nicht gießen, glaubt er. „Eine individuelle Altstadt braucht individuelle Antworten.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seine Fraktion habe per Brief Kontakt mit den Anwohnern aufgenommen. „In der vergangenen Bürgerschaftssitzung hatten wir außerdem die Verwaltung gebeten, den Schriftverkehr der Anwohner an die Stadt zu erhalten. Eine Antwort gab es bisher nicht“, kritisiert er. „Als diese Satzung beschlossen wurde, hat sich meine Fraktion dafür eingesetzt, die Bürger anzuhören. Ich war damals noch kein Mitglied in der Bürgerschaft“, so Krumpen. Diese Bürgerbeteiligung sei aber nur von wenigen genutzt worden. „Wir sind für eine Änderung der Satzung und ich hoffe sehr darauf, dass andere Fraktionen diese Änderung mit uns auf den Weg bringen.“

Von Jana Franke