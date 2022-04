Polizei Wismar: Viele Strafanzeigen wegen unechter Mahnschreiben 

Wismar

Seit vergangenem Freitag (8. April) zählt die Polizeiinspektion Wismar mehr als 35 Strafanzeigen aufgrund unechter Mahnschreiben einer angeblichen Anwaltskanzlei „Kanzlei Kowalski und Schmidt“. Die Empfänger der Mahnschreiben werden aufgefordert, einen Betrag in Höhe von 289,50 Euro an eine Lottozentrale zu überweisen. Dem Mahnschreiben liegt zudem ein Kündigungsschreiben und ein Formular für ein SEPA-Lastschriftmandat bei.

Recherchen haben ergeben, dass diese Anwaltskanzlei nicht existiert. Die anzeigenden Bürgerinnen und Bürger haben die Betrügereien rechtzeitig durchschaut, so dass ihnen kein finanzieller Schaden entstanden ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen.

Die Schreiben weisen einige Ungereimtheiten auf. Sitz der Kanzlei soll in der Maximilianstraße in München sein. Allerdings soll dort kein Postempfang stattfinden. Damit sollen Betroffene davon abgehalten werden, sich schriftlich gegen die Forderung zu wehren. Ruft man die angegebene Telefonnummer an, wird darüber informiert, dass eine Mailbox aktiviert sei und man eine Nachricht hinterlassen könne. Eine Internetseite oder E-Mail-Adresse wird gar nicht erst angegeben.

Bürgerinnen und Bürgern, die derartige Schreiben erhalten haben, rät die Polizei: Nicht auf das Mahnschreiben eingehen, auf keinen Fall Geld überweisen und kein SEPA-Lastschriftmandat erteilen! Außerdem sollte umgehend die Polizei informiert werden.

Von OZ