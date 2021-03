Polizei am Thinghaus: NPD-Kreisverband trifft sich in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Monatelang herrschte Ruhe im Thinghaus in Grevesmühlen, einem Treffpunkt der rechten Szene in Norddeutschland. Am Sonnabend jedoch standen wieder Polizeibeamte an den Zufahrten zum Grünen Weg, wo sich das Gebäude befindet. Auch direkt neben dem Thinghaus waren Beamte stationiert. „Die NPD hat eine Versammlung angemeldet“, so Heiko Petermann, Leiter des Polizeireviers Grevesmühlen. „Es wurde ein Hygienekonzept eingereicht und genehmigt, insofern konnte die Versammlung stattfinden.“ Rund 30 Personen seien angekündigt worden. Wie viele es am Ende tatsächlich waren, lässt sich nicht sagen. Die Polizei blieb außerhalb des Areals. Rechtlich sei eine Kontrolle innerhalb des Gebäudes ohne weiteres nicht möglich, so Petermann.

Stefan Köster hat die Veranstaltung angemeldet

Angemeldet hatte die Versammlung Stefan Köster, NPD-Funktionär und ehemaliges Landtagsmitglied. Zusammen mit Sven Krüger, dem Eigentümer des Thinghauses, erklärte er, dass es sich um eine reguläre Versammlung des Kreisverbandes Westmecklenburg handeln würde, an der etwa 30 Personen teilnehmen würden. „Im September ist Landtagswahl, wir besprechen wichtige Themen.“ Es handele sich um eine reine Mitgliederversammlung, etwaige Kandidaten für die Landtagswahl, so Köster, würden dabei nicht bestimmt.

Treffpunkt der rechten Szene seit 2009

Dass es in den vergangenen Monaten deutlich ruhiger um das Thinghaus geworden sei, hänge laut Sven Krüger mit den Auflagen durch die Pandemie zusammen. „Aber das wird sich in der nächsten Zeit wieder ändern“, kündigte er an. Die Polizei hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Großeinsätze im Rahmen der Veranstaltungen im Thinghaus gefahren und den Kontrolldruck, wie die Beamten es bezeichnen, hochgehalten. Dabei wurden vor allem die Besucher, Anhänger der rechten Szene aus dem norddeutschen Raum, kontrolliert. Seit 2009 gibt es den Treffpunkt im Grünen Weg.

Von Michael Prochnow