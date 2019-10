Wismar

136 Mal löste der Blitzer des Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf am Montagmorgen aus: In der Zeit von 5.30 bis 13 Uhr kontrollierten die Beamten zwischen der Anschlussstelle Wismar Mitte und dem Autobahnkreuz Wismar 3333 Fahrzeuge. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h stellten sie 136 Überschreitungen fest. 122 davon lagen im Verwarn- und 14 im Bußgeldbereich. Den Fahrer mit der höchsten gemessenen Geschwindigkeit von 108 km/h erwarten zwei Punkte in Flensburg, einen Monat Fahrverbot und eine Geldbuße von 160 Euro.

Von OZ