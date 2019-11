Wismar/Warin

Vier Fahrer sind seit Freitag, dem 15. November, wegen Fahrens ohne Führerschein von der Polizei gestoppt worden. Der erste Vorfall ereignete sich in Warin ( Landkreis Nordwestmecklenburg). Die Beamten kontrollierten dort einen 21-Jährigen, der ohne Papiere und der nötigen Versicherung unterwegs war. Auch das Kennzeichen an seinem Wagen gehörte eigentlich zu einem anderen Fahrzeug.

Beifahrer bepöbelt Polizisten

Aggressiv ging dann nur wenige Stunden später der Beifahrer eines weiteren Autos auf die Polizei in Wismar zu. Der Wagen war in der Poeler Straße kontrolliert worden, weil der Fahrer diesen unsicher steuerte. Der Beifahrer gab den Polizisten zu verstehen, dass der 35-jährige Fahrer nichts falsch gemacht hätte – doch ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Einen Führerschein konnte der Mann weder vor Ort, noch an seiner Wohnanschrift vorweisen.

Am vergangenen Wochenende nahm die Wismarer Polizei zudem zwei weitere Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Dorf Mecklenburg ( Landkreis Nordwestmecklenburg) sowie im Stadtgebiet Wismar gegen einen 27- und einen 40-jährigen Mann auf.

