Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer auf A 14 bei Wismar

Mit 1,59 Promille war am Sonntag ein Autofahrer auf der Autobahn 14 bei Wismar unterwegs. Zeugen alarmierten gegen 21.15 Uhr die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf. Sie meldeten ein Wohnmobil, dass in Schlangenlinien auf der A14 in Richtung Wismar fahren würde.

Die Polizisten holten den Camper am Kreuz Wismar ein, als der Fahrer auf die A 20 wechselte und in Richtung Rostock fuhr. Dabei pendelte das Fahrzeug derart stark, dass sowohl der Mittelstreifen als auch die rechte Fahrstreifenbegrenzung bis zu einem Meter überschritten wurden. Etwa einen Kilometer vor dem Parkplatz Selliner See überholten die Beamten und schalteten das Signal „bitte folgen!“ ein.

Anstatt dem nachzukommen, hielt der 66-Jährige direkt auf dem Hauptfahrstreifen an. Erst nachdem ein Polizist ihn aufgefordert hatte, sich aus der Gefahrenzone zu begeben, fuhr er weiter. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer glasige Augen hatte und beim Laufen schwankte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Autofahrer in Neukloster mit 2,57 Promille unterwegs

Am 18. Juli gegen 1 Uhr hielten Polizisten des Polizeihauptreviers Wismar einen Autofahrer in Neukloster an. Der Grund: Der Fahrer war sehr langsam unterwegs und blinkte mehrfach rechts und links ohne tatsächlich abzubiegen. Die Streife schaltete das Blaulicht an und forderte den Mann auf, anzuhalten.

Bereits zu Beginn der Kontrolle fiel den Polizisten Alkoholgeruch auf. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,57 Promille bei dem 45-Jähirgen. Ihm wurde Blut abgenommen, der Führerschein beschlagnahmt.

