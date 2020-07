Weil ein Mann mit seinem Camper in Schlangenlinien auf der A 14 bei Wismar fuhr, alarmierten Zeugen die Polizei. Die Beamten konnten den 66-Jährigen schließlich auf der A 20 stoppen. Es wurde 1,59 Promille gemessen. Bereits am Sonnabend zog die Polizei einen betrunkenen Autofahrer in Neukloster aus dem Verkehr.