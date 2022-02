Wismar

Der aufsehenerregende Polizeieinsatz am Sonnabend am Burgwallcenter ist auch am Montag noch Gesprächsstoff, vor allem bei den Verkäuferinnen, die in den Läden rund um den Parkplatz arbeiten. Eine von ihnen hatte gegen 8 Uhr aus Angst den Notruf gewählt. Die 46-Jährige wollte kurz vor der Ladenöffnung eine Zigarette rauchen, als sie einen maskierten bewaffneten Mann sah.

„Er sah schon gruselig aus“

Er trug Stiefel, grüne Hose, Waffe, Munitionsgürtel, Gasmaske: „Er sah schon gruselig aus“, erzählt sie und bekommt dabei wieder Gänsehaut – so wie schon am Sonnabendvormittag. Beim Anblick des Mannes denkt sie sofort an die Todesschüsse wenige Tage zuvor auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz. „Ich kannte keine Softairwaffe, für mich sah die echt aus“, betont sie.

Zu einem Einsatz auf dem Parkplatz des Burgwallcenters rückte am Sonnabendvormittag die Polizei aus. Der Opel vor der Ladenzeile wurde durchsucht. Quelle: privat

Der Mann sei am Geschäft und an ihr vorbeigegangen und hätte sich dann beim benachbarten Laden hingestellt. „Ich bin sofort rückwärts in unseren Laden zurückgegangen, habe die Polizei gerufen und immer wieder vorsichtig aus dem Fenster geschaut“, erzählt sie. Alleine im Laden gehen ihr Gedanken durch den Kopf: ‚Was ist, wenn der um sich schießt‘? „Man weiß nicht, was im Kopf von solchen Leuten vorgeht.“ Angst habe sie gehabt und sich gefragt, was wohl aus ihrer Tochter wird, wenn der Mann in ihren Laden kommt und schießt.

Softairwaffen für Ballerspiele

Doch dann habe sie sich auch wieder etwas beruhigt. „Aber so etwas macht man einfach nicht“, sagt sie. Als der Mann mit dem Auto wegfahren wollte, stoppte ihn die Polizei. Drei Männer befanden sich im Fahrzeug, außerdem sechs Softairwaffen.

Die würden bestimmt Ballerspiele machen und sich dafür irgendwo treffen, vermutet die Verkäuferin. Das könnten sie auch. Aber: „Dann müssen sie diese Waffen einpacken und damit nicht so umherlaufen in der Öffentlichkeit. Das geht nicht.“ Man wisse ja auch nicht, wie stark diese Softairwaffen sind.

Verkäuferin würde wieder so handeln

Die Aktion der Polizei habe auf Facebook auch Reaktionen hervorgerufen, in denen die Waffen verharmlost werden. Dafür hat die Verkäuferin kein Verständnis. „Was glauben Sie, wie viele hier langgegangen sind und gesagt haben, was ist das für ein Spinner und haben nichts gemacht.“ Sie würde immer wieder so handeln. Denn es hätte mit einer echten Waffe auch anders kommen können.

„Polizei sollte härter durchgreifen können“

Viele Wismarer zeigen aber Verständnis für den energischen Polizeieinsatz. „Man weiß doch zuerst gar nicht, dass es eine Softairwaffe ist. Dann ist doch klar, dass die Polizisten die Bevölkerung und sich selbst schützen. Sie sollte viel härter durchgreifen können, wenn sich einer so in der Öffentlichkeit zeigt“, sagt ein 52-Jähriger.

Softair-Waffe nicht überall erlaubt Softair-Waffen, auch Anscheinwaffen genannt, sehen Schusswaffen täuschend ähnlich. Verwendet werden dürfen sie für Sport und Spiel nur auf einem privaten abgezäunten Gelände. Die Spieler müssen Schutzausrüstung tragen und agieren nach Spielregeln. Laut Gesetz dürfen Softair-Waffen nur in befriedetem Gelände benutzen. Die Kugel der Waffe darf das Grundstück nicht verlassen. Das heißt: Im Garten, zum Beispiel, muss es einen Kugelfang geben, damit die Kugeln nicht auf dem Nachbargelände landen. Für den Gebrauch gibt es Softairhallen und Softairgelände. Häufig wird dort in Teams gespielt. Auch dort gibt es Regeln und Vorschriften. In der Regel gilt das Mindestalter von 18 Jahren.

Besorgte Männer riefen ihre Frauen an

Eine Verkäuferin aus einem anderen Laden hatte beobachtet, dass die Polizei mit einem Hund vor Ort war. Der Parkplatz sei abgesperrt gewesen. Sie wundert sich, dass keine Kunden in die Geschäfte gehen. Erst als sie online die erste Meldung gelesen hatte, bemerkte sie, was los ist. Besorgte Männer hätten ihre Frauen, die im Burgwallcenter arbeiten, angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung sei. „Es ist schon ein komisches Gefühl, was für Leute herumlaufen, das kann einem schon Angst machen“, sagt die Verkäuferin.

Der Polizeieinsatz hatte für viel Aufsehen gesorgt und sich schnell herumgesprochen. Ein Augenzeuge (54), der sah, wie die Polizei die Männer und die Waffen aus dem Auto holte, vermutete zunächst, dass es um Drogen ging, weil auch ein Polizeihund vor Ort war. Wenig später habe er durch die OZ den Grund für den Einsatz erfahren.

Nach und nach kamen immer mehr Leute zum Burgwallcenter. „Auch viele Schaulustige sind dabei gewesen“, berichtet eine Verkäuferin. Sie wüsste nicht, wie sie sich verhalten sollte, wenn ein bewaffneter Mann ins Geschäft kommt.

Von Heiko Hoffmann und Kerstin Schröder