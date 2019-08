Triwalk

Die Polizei sucht weiterhin nach einer 78-jährigen Rentnerin aus Triwalk: Elke Schöppener wird mittlerweile seit den Abendstunden des 24. August vermisst. Sie braucht dringend Hilfe: Frau Schöppener ist orientierungslos und leidet unter starker Demenz. Zum letzten Mal ist sie am Sonnabend gegen 20.30 Uhr in der Ortslage Triwalk bei Wismar gesehen worden.

Die Vermisste ist etwa 1,58 Meter groß, hat eine schlanke Figur und graue kurze Haare. Bekleidet ist sie mit einem hellblauen Pullover mit weißen Streifen, einer dunklen Jeans sowie mit dunkelblauen Schuhen mit heller Sohle.

Spürhund hat Fährte in Gallentin aufgenommen

Die Polizei hat mit Hunden und einem Hubschraubers sowie Polizeikräften anderer Dienststellen die Bereiche Triwalk, Rosenthal, Karow, Dorf Mecklenburg, Rambow bis zur Autobahnraststätte der A 20 „Mölenbarg“ großflächig abgesucht. Am Dienstag ist aufgrund von Zeugenhinweisen der Bereich um Gallentin von den Beamten durchgekämmt worden. Hier setzte die Polizei Wismar ihre Suche bis zu den frühen Abendstunden fort. Das Suchgebiet erstreckte sich von Lübstorf, Zickhusen, Gallentin, Bad Kleinen bis Hohen Viecheln. Dabei konnten die Personenspürhunde eine Fährte in Gallentin aufnehmen und bis zum Schweriner See zur Gaststätte „Bierbug“ verfolgen.

Die Polizei bittet weiterhin die Bevölkerung um die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter 03841/203-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

