Wismar

Mehrere Personen sind am Samstagabend in Wismar über einen Balkon geflüchtet. Sie wollten so der Polizeikontrolle entkommen. Die Polizei wurde zuvor zum Friedenshof gerufen, da sich einige Personen bei einem abgestellten Auto mit lauter Musik aufhielten. Es bestand der Verdacht, dass der Fahrer davor betrunken gefahren ist.

Betrunkene flüchten mehrfach vor Polizei

Als die Beamten dort eintrafen, waren diese aber bereits geflohen. Die Polizei fuhr zu der Wohnung des Fahrers. Dort stellten sie fest, dass die Insassen anstatt die Tür zu öffnen, über den Balkon auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses geflüchtet und mit dem Auto weggefahren sind.

Die Polizisten bemerkten das Fahrzeug einige Straßen entfernt. Bei dem 39-jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,7 Promille festgestellt.

Mehrere betrunkene Autofahrer in Nordwestmecklenburg

Die Polizei hat am vergangenen Wochenende weitere betrunkene Autofahrer im Landkreis Nordwestmecklenburg aus dem Verkehr gezogen. So stellten die Polizisten aus Gadebusch am Sonntag um 2.35 Uhr nachts einen 28-Jährigen Autofahrer in Rehna fest. Laut der Polizei behauptete der Mann, er habe nur drei Bier getrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Biker flieht vor Polizeikontrolle

Circa eine Stunde später fiel den Polizisten ein Motorradfahrer, aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in Gadebusch auf. Der Biker hielt nach kurzem Zögern zunächst an, machte dann aber kehrt und flüchtete Richtung Innenstadt.

Die Polizei forderte Unterstützung an und konnte den 42-Jährigen kurze Zeit später stoppen. Bei ihm stellten sie einen Atemalkohol von 1,3 Promille fest. Er war ohne Führerschein unterwegs.

Drei weitere alkoholisierte Fahrer gestoppt

Am frühen Sonntagnachmittag hat ein Pkw in Schönberg ein anderes Auto gestreift und fuhr davon. Als die Polizisten zum Unfallort kamen, tauchte der Verursacher wieder auf. Die Beamten bemerkten bei ihm einen Alkoholgeruch und stellten mit einem Test einen Wert von knapp zwei Promille fest.

Zwei weitere Autofahrer wurden am selben Tag wegen Alkohol am Steuer aus dem Verkehr gezogen. So fiel ein 40-jähriger Autofahrer in Selmdorf mit 1,2 Promille im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf.

Außerdem stellten die Beamten einen 41-jährigen Rollerfahrer fest, der ohne Fahrerlaubnis im Amtsbereich Damshagen mit einem Atemalkohol von 1,7 Promille fuhr.

Polizei ermittelt gegen die Fahrer

Alle Fahrer mussten, soweit vorhanden, ihren Führerschein abgeben und sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen alle Personen ein und informierte die zuständige Führerscheinstelle.

