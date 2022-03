Post in Neukloster und Efeu-Streit in Wismar: Das sagen die Leser

Neukloster/Wismar

Seit September vergangenen Jahres gibt es in Neukloster keine Post mehr. Bis dato war sie im Getränkemarkt untergebracht. Als der aus wirtschaftlichen Gründen schloss, endete auch der Kooperationsvertrag mit der Deutschen Post. „Aber nicht nur die Post wird vermisst“, schreibt Monika Göppinger aus Neukloster in einem Leserbrief. Auch der Getränkemarkt selbst, der Baumarkt, die Raiffeisenbank, der Optiker und mehrere Bäckereien würden fehlen. „Kurzum: Die Infrastruktur hat in Neukloster eine Schieflage, und das nicht erst seit der Postschließung.“

Aufgrund ihres beruflichen Werdeganges mit Projekten im ländlichen Raum habe sie bereits 2019 die Vorzeichen der jetzigen Situation erkannt, schreibt sie weiter. „Es werden in Neukloster immer mehr Bauplätze angeboten. Wo aber bleibt die zukunftsorientierte Infrastruktur, die vor allem ein bürgernahes Angebot für alle Altersgruppen beinhaltet? Schließungen sind zwar unternehmerische Entscheidung wie beim Getränkemarkt, weil die Bürger eventuell zu wenig in Neukloster kaufen. Diese Aussage trifft aber nur bedingt zu. Was wurde getan, um die Gewerbesteuerkasse zu füllen und eine Ansiedlung oder das Bleiben der Unternehmen zu unterstützen?“, fragt sie. So sei seit fast sechs Monaten der Wegfall der Post nur das I-Tüpfelchen, das die Gemüter zu Recht erhitzt. „Was spricht dagegen, sich gemeinsam mit der Post auf die Suche zu machen und mit Unternehmen zu sprechen? Als ehemalige Unternehmerin mit langjähriger Einzelhandelserfahrung weiß ich, dass es nicht alleine auf die Rendite einer Warengruppe (Postkonditionen) ankommt, sondern auf den Gesamtgewinn.“ Ein Unternehmen, das die Postleistungen übernehme, profitiere, weil es zusätzliche Kunden bringe. „Es kann bis 600-mal teurer sein, einen Neukunden zu werben, als einen alten Kunden zu behalten“, glaubt sie.

Zeit für neue Regeln ist reif

Auch der Efeu- und Blumenkübel-Streit blieb in den sozialen Medien nicht unkommentiert. Sandra Rieck aus Wismar merkt an: „Es gibt immer verschiedene Gründe für städtische Maßnahmen. Die Bürgerschaft schafft aber hier die Grundlagen. Es müssen kommunalpolitisch jetzt dringend neue Regelungen geschaffen werden – für Stadtgrün und Klimaschutz und auch für erneuerbare Energien im Weltkulturerbe: Solaranlagen auf historischen Dächern beispielsweise sollten jetzt endlich auch kein Tabu mehr sein und neue Beschlüsse müssen dazu getroffen werden. Die Zeit ist reif.“ Zum gleichen Thema ergänzt Martina Fritz: „Dann sollte auch bitte gleich über Fahrradständer in der Sondernutzungssatzung diskutiert werden, welche ja verhindern, dass die Leute ihre Fahrräder an die denkmalgeschützten Häuser lehnen.“

Anne-Lore Pohl aus Wismar erinnert sich: „Wismar hat in den 1980er Jahren bepflanzte Blumenkübel zur jeder Jahreszeit gehabt. Die Stadtväter sollten sich mal alte Bildbände ansehen, um zu sehen, wie schön das Stadtbild war. Bürgern, die Grün in die Stadt bringen, sollte gedankt werden. Außerdem sollten an der Wasserkunst Bänke aufgestellt werden, damit die Besucher nicht auf der Rathaustreppe sitzen müssen.“

Wismar hat sich gut entwickelt

Positive Worte für Wismar hat dagegen Jens-Uwe Dethlefsen, der jetzt in den USA lebt und der OZ eine Mail zukommen ließ: .„Ich habe eben in die Ostsee-Zeitung Wismar geschaut, um mal wieder was von der Hansestadt zu lesen. Ich bin in Wismar von 1952 bis 1976 aufgewachsen. Meine Frau Petra stammt aus Chemnitz. Ich habe sie bei der Deutschen Seereederei Rostock kennengelernt und mit ihr gemeinsam die Weltmeere durchkreuzt. Das werden wir nie vergessen, denn wir waren zu der Zeit in der Lage, während der Arbeit die gesamte Welt zu sehen. Insgesamt waren es neun Jahre. Wir sprechen immer noch sehr gerne über diese Zeiten, denn daran waren sehr viel gute Erfahrungen geknüpft, trotz einiger Einschränkungen.

Wir sind nun fast 40 Jahre in den USA (Colorado Springs) und haben noch keine Minute davon bereut. Leider ist die politische Situation zur Zeit sehr angespannt, doch wir sind sicher, dass alle friedliebenden Menschen in der Welt dieses dunkle Kapitel bald lösen und wir wieder in Ruhe weiterleben können.

Ich habe sogar hier in den USA mal jemanden getroffen, der als Armee-Angehöriger in Wismar war. Denn er war sehr an der Geschichte der Hanse interessiert und hat mir sehr viele schöne Bilder auf seinem Handy gezeigt, wie sich die Stadt entwickelt hat. Toll! Meine Frau und ich wünschen allen Wismarern weiterhin alles erdenklich Gute und viel Erfolg bei der Erhaltung der Hanse-Tradition!“

