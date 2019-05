Wismar

Knapp, aber noch gerade so rechtzeitig vor der Europa- und der Kommunalwahl, sind die Wahlbenachrichtigungskarten Anfang dieser Woche bei den Wismarern eingegangen. Für die Europawahl müssen die Benachrichtigungen 21 Tage und für die Kommunalwahlen 22 Tage vor der Wahl in den Briefkästen liegen. Die Gemeindewahlbehörde der Stadt Wismar hatte die Deutsche Post mit der Versendung der Karten beauftragt.

35 184 Hansestädter dürfen am 26. Mai nicht nur ein neues Europaparlament wählen, sondern auch eine neue Bürgerschaft für Wismar und einen neuen Kreistag für den Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Wahlbeteiligung bei der letzten Bürgerschaftswahl im Mai 2014 betrugt nur 40,5 Prozent. Schon 2009 haben lediglich 42,6 Prozent der wahlberechtigten Wismarer ihr Stadtparlament gewählt.

Benachrichtigungskarten waren am Dienstag in den Briefkästen

„Mittlerweile haben wir die Rückmeldung, dass die Wahlbenachrichtigungskarten am Dienstag Tag den Wahlberechtigten zugegangen sind“, bestätigt Marco Trunk, Sprecher der Hansestadt Wismar. Wahlberechtigte können zudem auch ohne Wahlbenachrichtigungskarte ihre Stimmen abgeben. „Dafür müssen sie am Wahltag einfach ein gültiges Ausweisdokument in ihrem Wahllokal vorzeigen“, sagt Trunk.

Ebenso können sie auch ohne Wahlbenachrichtigungskarte die Briefwahlunterlagen beantragen oder bereits seit dem 6. Mai vor Ort im Briefwahlbüro in der Scheuerstraße 2 wählen – auch dort nur mit gültigem Ausweis.

Barrierefreie Wahllokale

Diejenigen Wahlberechtigten, welche am Wahltag nicht vor Ort wählen können oder möchten, können mittels Briefwahl an der Wahl teilnehmen. Gleiches gilt für Menschen, die in einem nicht barrierefreien Wahllokal – dazu zählen der Essensraum im Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, das Bürgerhaus Dargetzow und der Laborkomplex in der Hochschule Wismar – wahlberechtigt sind und in diesem nicht wählen können oder möchten. Mit der Beantragung eines Wahlscheines und der Briefwahlunterlagen haben sie die Möglichkeit, am Wahltag in ein beliebiges barrierefreies Wahllokal ihres Wahlbereiches zu gehen.

Briefwahl ist schon jetzt in der Scheuerstraße möglich

Briefwahlunterlagen können schriftlich mit dem auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte versehenen Antrag auf Ausstellung von Briefwahlunterlagen angefordert werden. Der Antrag kann aber auch ohne Wahlbenachrichtigungskarte unter Angabe von Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift und gegebenenfalls Anschrift, an die die Unterlagen geschickt werden sollen, beantragt werden. Zudem ist die Beantragung per E-Mail an wahlen@wismar.de zulässig. Eine telefonische Antragstellung ist allerdings nicht möglich. Bei Antragstellung vor Ort im Ordnungsamt ist seit dem 2. Mai auch die Möglichkeit der sofortigen Stimmabgabe möglich.

Auch Menschen, die eine Betreuung zur Besorgung aller Angelegenheiten haben, können bei den Kommunalwahlen wählen. Für die Europawahlen muss allerdings extra ein Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis gestellt werden. Dies gilt in gleicher Weise für wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachte Straftäter.

Bei Fragen zum richtigen Wahllokal informiert auch die Gemeindewahlbehörde unter Telefon 03841 / 251 3225 und per E-Mail an wahlen@wismar.de.

