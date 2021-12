Wismar

Die Spatzen pfeifen es schon ein paar Tage von den Dächern, nun gibt es die offizielle Bestätigung: Die Postbank zieht sich aus Wismar zurück. „Ich kann die Information, dass die Postbank ihre Filiale in Wismar schließen wird, bestätigen“, erklärt Pressesprecher Hartmut Schlegel auf Nachfrage. Wie andere Institute verzeichne auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten der Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändere, begründet er. „Hierauf stellen wir uns ein. Wir entwickeln für unsere Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten“, führt er weiter aus.

Zudem werde kontinuierlich das Filialnetz hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten überprüft. „Mit Blick darauf haben wir uns entschieden, die Filiale in Wismar im Laufe des Jahres 2022 zu schließen“, so Hartmut Schlegel. Einen konkreten Schließungstermin gebe es aktuell noch nicht. Leicht sei die Entscheidung nicht gefallen. „Wir schließen eine Filiale nur dann, wenn sie sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben lässt.“

Bank-Standort war unwirtschaftlich

Entscheidend in Wismar war vor allem die Art der nachgefragten Leistungen, nicht die Kundenfrequenz. „Um den Kunden ein großes Filialnetz mit einem umfassenden Service bieten zu können, muss für uns das Verhältnis zwischen reinen Serviceleistungen wie Postdienstleistungen sowie Bargeldauszahlungen, und wertschaffendem Neugeschäft zum Beispiel durch Abschlüsse und Nutzung von Bankprodukten stimmen.“ In Wismar sei dieses Verhältnis dauerhaft nicht ausgewogen und damit unwirtschaftlich. „Nur durch eine stetige Anpassung unseres Filialnetzes können wir langfristig unsere Rentabilität als Unternehmen sicherstellen.“ Die Mitarbeiter in Wismar werden nicht entlassen. „Die durch die Schließung der Filiale entfallenden Stellen werden sozialverträglich im Rahmen bestehender betrieblicher Vereinbarungen abgebaut“, so Schlegel.

Was wird aus den Postdienstleistungen?

Kunden fürchten nun, dass mit der Schließung auch die Post- und Paketdienstleistungen, die die Postbank an Ort und Stelle übernimmt, aus der Innenstadt verschwinden. Auch hierzu bezieht Hartmut Schlegel Stellung: „Das Angebot bleibt auch in Zukunft bestehen und wird durch unseren Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt sein.“ Dafür suche die Deutsche Post derzeit einen Partner, der in der näheren Umgebung eine entsprechende Partnerfiliale betreiben wird. „Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werden wir unsere Filiale erst schließen, wenn dieser Partner gefunden ist“, versichert Hartmut Schlegel.

Die Kunden würden rechtzeitig informiert, wenn ein genauer Schließungstermin feststeht. Darüber hinaus erhalten sie Kenntnis über die nächstgelegene Filiale der Postbank, die neue Partnerfiliale der Deutschen Post und die nächstgelegenen Möglichkeiten zur kostenfreien Bargeldversorgung. In Wismar gibt es derzeit nur eine Partnerfiliale der Post mit Postbankdienstleistungen: im Rewe in der Philipp-Müller-Straße 44.

Die Postbank hat sich vor mehreren Jahren in das im 19. Jahrhundert erbauten Gebäude in der Nähe des Wismarer Marktplatzes eingemietet. Das Unternehmen ist seit 1990 eigenständig. Zuvor gab es seit 1909 den Postscheckdienst, 1939 kam der Postsparkassendienst dazu. Seit der Wende arbeitet die Postbank eng mit der Deutschen Post zusammen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jana Franke