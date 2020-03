Präsidentin der Wismarer Bürgerschaft bleibt im Amt

Wismar

Nach dreistündiger Beratung steht fest: Sabine Mönch-Kalina bleibt Wismars Bürgerschaftspräsidentin. Den Abwahlantrag haben 16 Bürgerschaftsmitglieder unterstützt, 19 wären nötig gewesen. Die AfD (3 Sitze) hat sich enthalten, Brigitte Schneider von der AfD fehlte krankheitsbedingt. Alle anderen Bürgerschaftsmitglieder waren anwesend. Die CDU (6 Stimmen) war gegen die Abwahl.

Viele Zuhörer im Rathaus

Viele Zuhörer hatten sich zur Diskussion eingefunden: Die Besuchersitze auf der Empore im Rathaussaal reichten nicht aus. Es mussten noch Stühle aufgestellt werden. Debattiert wurde nicht nur die bisherige Arbeit der Präsidentin, sondern auch dass sie bei ihrer Wahl im Juni 2019 offenbar mit Stimmen der AfD knapp ins Amt gewählt wurde.

Linke wirft Präsidentin Ideenklau vor

Die Linke thematisierte das erstmal nicht, sondern sprach zunächst ihre Arbeit an – und das schon vor der Sondersitzung. In der Fortsetzung der Bürgerschaftssitzung von letzter Woche warf beim Tagesordnungspunkt, ob die Bürgerschaft ein elektronisches Abstimmungssystem bekommen soll, Reinhard Sieg der Präsidentin Ideenklau vor. Es handle sich hierbei um einen Antrag der Linken, der von ihr gestohlen worden sei.

Beim Antrittsbesuch der Präsidentin hätten sie ihr ihre Wünsche erzählen sollen, das System angesprochen und als Antwort erhalten: Ein solches System sei wünschenswert, aber in absehbarer Zeit nicht finanzierbar. Acht Wochen später habe die Für-Wismar-Fraktion, zu der Sabine Mönch-Kalina gehört, vom Inhalt her dann denselben Antrag gestellt. „Wer Ideen klaut, schafft kein vertrauensvolles Miteinander“, monierte Reinhard Sieg anschließend beim Abwahlantrag.

Reinhard Sieg : „Amt grob missbraucht“

Ein weiteres Beispiel, dass die Präsidentin nicht überparteilich agiere, sei das Wohngebiet „Am Burgwall“. Dass dort nur schwer Parkplätze zu finden seien, sei seit Ende 2019 bekannt, so Reinhard Sieg. Mit einer Petition hätten sich Bürger In diesem Jahr an die Präsidentin gewandt. Tags darauf habe sie in der Antwort an die Bürger Werbung für ihre Fraktion gemacht, indem sie auf einen Antrag ihrer Fraktion aufmerksam machte - ohne vorher die anderen Fraktionen überhaupt in Kenntnis von der Petition zu setzen. Ende vergangener Woche hätte die Für-Wismar-Fraktion dann zu dem Thema einen Antrag gestellt. Für die Linksfraktion steht fest: Die Präsidentin hat ihr Amt grob missbraucht.

Piraten: Keine gravierende Fehler erkennbar

Sabine Mönch-Kalina äußerte sich nach einer kurzen Pause zu den Vorwürfen, sie entsprächen nicht der Wahrheit. Es gehe auch nicht um ihre Zukunft, sondern um die demokratische Zukunft der Bürgerschaft: „Wir sind nicht gewählt worden, um uns gegenseitig zu diskreditieren“, so Mönch-Kalina.

Marcel Schröder, Fraktionsvorsitzender der Für-Wismar-Forum, ergänzte, dass das elektronische Abstimmungssystem schon viel länger Thema bei den Kommunalpolitikern gewesen.

Bernhard Schubach (Piraten) zeigte sich von der Begründung des Abwahlantrags der Linksfraktion „schwer enttäuscht“. Es seien Kleinigkeiten genannt worden, keine gravierenden Fehler. Er arbeite nicht mit der AfD zusammen und werde sich nicht davon beeinflussen lassen, wie die AfD abstimmt. „Ich entscheide alleine, wie ich zu einem Thema abstimme“, so Schubach. Er wünschte sich, dass eine große Mehrheit der Bürgerschaft die Präsidentin unterstütze.

Politische Grundsatzdiskussion

Die AfD stimmte diesmal nicht mit ab, „um das Amt der Bürgerschaftspräsidentin nicht zu beschädigen“, so der Fraktionsvorsitzende Jens-Holger Schneider. René Domke ( FDP) verwies auf freie, geheime Wahlen, für die man vor 30 Jahren auf die Straße gegangen sei.

Und dann wurde es eine Diskussion, ob man mit der AfD zusammenarbeite oder nicht. Britta Fust von der Linksfraktion sagte, dass es ein Problem mit Rechts gäbe und Mönch-Kalina sich mit den Stimmen der AfD kaufen ließ.

CDU : Präsidentin macht einen guten Job

Tom Brüggert ( CDU) betonte, dass die Zusammenarbeit mit der Präsidentin gut sei. „Das haben wir vorher nicht gekannt“, so der Fraktionsvorsitzende. Sie habe immer ein offenes Ohr und lasse den Fraktionen Zeit, ihre Ideen einzubringen. „Frau Mönch-Kalina macht einen guten Job, wir sollten zum Wohle der Stadt zur Sacharbeit zurückkehren“, so Brüggert.

Wie Horst Krumpen ( Die Linke) bemerkte, seien auch kleine Dinge wichtig und man dürfe auch kritisieren, wie die Präsidentin ins Amt gewählt worden sei.

Die Grünen-Fraktion äußerte sich nicht öffentlich. Nach OZ-Informationen soll es nach der Wahl 2019 Kritik vom Landesverband gegeben haben, dass ein Bündnis mit der AfD unterstützt worden sei.

Nach der Abstimmung gab es Applaus für das Ergebnis.

Von Kerstin Schröder