“Wier’n wi nich all vör twee Johrn hier verawrädt?“, begrüßten Antje Karsten und Juliane Wolter von „achter de Kulissen“ der Niederdeutschen Bühne Wismar e.V. die Gäste im Wismarer Theatersaal. „So een Probentied hemm wi ok noch nich hatt.“ Und „Lerst de lange Coronatied und nu bangen wi met de Lüüd, de in Ogenblick Krieg beläben.“

Die Maaten der Niederdeutschen Bühne feierten am Samstag Premiere mit ihrem neusten Stück „Lütt Paris“ – mit zwei Jahren Verspätung. Der fünfte Premierenanlauf, seit März 2020 wird das Stück regelmäßig verschoben. „Ower hü Abend woelln wie endlich mit Se de Fohrt nah „Lütt Paris“ angahn.“ – „Dat is de 5. Versök!“ Fief Maaten ut de Lerstbesettung sünd nich mihr dorbi.

Erleichterte Maaten

Die Steine, die den Maaten am Samstag Abend nach einer gelungenen Premiere mit stehenden Ovationen, langem Applaus, viel Szenenapplaus und Gelächter zwischendurch von den Herzen gefallen sind, waren weithin zu hören! Denn: einer der Hauptdarsteller hatte vor 14 Tagen noch Corona.

Und das, was die Plattschnacker auf die Bühne bringen, kann sich sehen lassen. Angefangen von Lisa Kuß im schicken Brautkleid – selbst Fans der Niederdeutschen Bühne müssen zweimal hingucken!„Woso hest du denn dien Brutkleed an?“, kommt gleich die Frage. Und Lisa Kuß spielt herzerweichend die Martha, die nach dem Tod ihres Mannes „melanklüterich“ ist. „Heste du di wedder to’n Starwen henlecht?“

Bunte Charaktere

Siggi, der bunte Paradiesvogel daneben, sorgt zum Glück dafür, dass die „Melancholie“ nicht auf das Publikum überspringt. Bei Ayk Leineke muss man noch genauer hingucken, um ihn zu erkennen. Mit buntem Anzug, grauer Perücke und dem wunderbar überspitzten Getue gibt er den Homosexuellen, mitten auf dem grundbiederen Dorf. Die Rolle von Marthas bester Freundin sollte eigentlich weiblich besetzt werden – das Provisorium mangels weiblicher Mitspieler bringt nun ordentlich Schwung ins Stück, das rasant Fahrt aufnimmt.

Die Geschichte ist schnell erzählt. Martha ist Witwe und ohne Lebensmut. Die Freundinnen Frieda, Hanna und eben Siggi versuchen alles, um sie aus dem Tief raus zu holen. Es wird noch schlimmer, als mit dem familieneigenen Gemischtwarenladen die letzte Erinnerung an ihren Hans verschwinden soll. Ihr Sohn (Sebastian Ahlert als wunderbar wütender Dorfpastor) will den Laden zum Gemeinderaum für Bibelstunden machen, Bürgermeister Fritz (Detlev Kuß) plant ein Parteibüro. Alles schön über den Kopf der alten Martha hinweg. Und so schwingen im Schwank auch ernste Untertöne mit, zwischen dem Altwerden und dem trotzdem leben, selbst bestimmt und selbst bewusst.

Schon die Bilder zeigen, wie unterhaltsam das Stück ist. Die Maaten der Niederdeutschen Bühne Wismar hatten mit „Lütt Paris" Premiere. Die Bilder entstanden größtenteils bei der Durchlaufprobe.

Lisa Kuß mit Perücke

Keine Angst, Lisa Kuß ist in den zwei Jahren Pandemie optisch nicht so gealtert! Aber mit Perücke, hängenden Schultern, altgrauen Klamotten und entsprechender Schminke sieht sie 20 Jahre älter aus! Jünger wird sie nur, wenn sie vom Jugendtraume einer eigenen Dessous-Boutique erzählt. Siggi bestärkt sie und Martha hat auf einmal wieder ganz viel Schwung, Lisa Kuß tanzt mit dem BH auf dem Thesen und verwandelt sich auch sonst schleichend im Stück von der grauen Maus zur rüstigen Rentnerin, die sie auch im echten Leben ist.

Dass weder Pastor noch Bürgermeister die Idee mit dem Dessousgeschäft toll finden, ist klar. „Dor ward doch de Moral vun dat ganze Dörp up den‘ Kopp stellt.“ Dabei hat der Pastor selbst ein prekäres Geheimnis neben der Ehefrau. Wie kann seine Mutter es auch nur wagen, eigene Wünsche zu haben! Und der Bürgermeister lebt nach der Devise: „As Börgermeister betahl ick höchstpersönlich. Ut de Gemeindekass!“

Neue Gesichter

Was für wunderbare Spitzen und Dialoge! Stefan Vögel hat den Schwank „Lütt Paris“ nach dem Film „Die Herbstzeitlosen“ geschrieben, Rolf Petersen von der Schweriner Fritz-Reuter-Bühne hat es „in’t Platt broecht“. Katharina Waldmann gen. Seidel führt Regie und kitzelt die Charaktere aus den Darstellern heraus. Beispielsweise die höchst gegensätzlichen Freundinnen von Martha: die überhebliche, weil reiche Frieda (gespielt von Elke Rohlfs) und die Hanna (Christiane Petersen), die sich genau wie Martha emanzipieren muss, inklusive schicker Unterwäsche!

So wie die Figuren über sich hinaus wachsen, spielen die Darsteller sich frei und überzeugen mehr und mehr im Schwank über Bigotterie und Doppelmoral, mit Charme und Hintersinn. Für Christiane Petersen war das die Wismarer Bühnenpremiere. Sie wurde überredet, die Rolle zu spielen. Als der neue Premierentermin stand, sagte sie genauso zu. Dass das gleichzeitig ihr 65. Geburtstag war, kam erst später raus. Nun wurde die Nachpremierenfeier etwas größer!

Und noch ein neues Gesicht fällt den Fans der Maaten auf: Laura-Sophie Brunsch spielt die Susanne, das süße Geheimnis des Pastors. Eigentlich ist die 21-Jährige im Theater im dritten Lehrjahr als Veranstaltungstechnikerin, nun hat sie für den Ton im Stück gesorgt und stand zeitweise mit auf der Bühne. „Es macht einfach Spaß, mit ihnen zu spielen!“, so das Lob der jungen Frau. Am 19. März um 16 Uhr spielen sie wieder in Wismar, dann in Ludwigslust (24. April), Güstrow (30. April), Putbus (12. Juni) und Bad Doberan (4. September). In Wismar kommt das Stück dann erst wieder am 15. Oktober auf die Bühne.

Von Nicole Hollatz