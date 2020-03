Privatisierung im Osten: Treuhand-Schicksale werden in Wismar erzählt

Wismar

Die Treuhand und ihre Geschäftstätigkeit sind seit den Wendejahren immer wieder heftig diskutiert worden und entsprechend umstritten. Wirklich betroffen waren in diesen Jahren die Menschen im Osten Deutschlands, die eine Öffnung ihres sozialistischen Staates gewünscht hatten und sich damit direkt die Härten des ungefederten Kapitalismus einhandelten.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) hat eine Ausstellung auf Reisen geschickt, die diejenigen ans Licht holt, die das Wirken der Treuhand als einen Schicksalsschlag empfunden haben und nicht so glimpflich davongekommen sind. Katrin Rohnstock, Kuratorin der Ausstellung, hat dazu Menschen interviewt und sie in Lebensgröße mit ihrer individuellen Geschichte auf einer Leinwand dokumentiert.

Ex-Wirtschaftsministerin vor Ort

Die Konzeption als Wanderausstellung erlaubt gleichzeitig ein differenziertes Verständnis der damaligen Geschehnisse und unterstützt den Austausch zwischen Ost und West. Zusätzlich gibt es ein Begleitbuch, so dass die Erfahrungen der Wendezeit auch für zukünftige Generationen erhalten bleiben. Die Ausstellung wird am 16. März 2020 um 17 Uhr in der Gerichtslaube des Rathauses mit einem Grußwort des Wismarer Bürgermeisters Thomas Beyer ( SPD) eröffnet und ist bis zum 2. April zu begehen.

Anschließend ergreift Dagmar Enkelmann, Vorsitzende des Vorstands der Rosa-Luxemburg-Stiftung das Wort. Danach werden Christa Luft, Wirtschaftsministerin in der Modrow-Regierung, und Simone Oldenburg, seit 2011 Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, ihre Sicht auf die Treuhand und ihre Tätigkeit darlegen. Johann Putensen begleitet die Ausstellungseröffnung musikalisch.

Für die Eröffnung übernimmt Michael Herms – Buchautor, Historiker und ehemaliger Leiter der RLS in Rostock – die Moderation.

Zeitzeugen für Erzählsalon gesucht

Unter Leitung der Professorin Hanka Polkehn ( Hochschule Wismar, Fakultät Gestaltung) ist ein Film zum Thema entstanden, der während der gesamten Öffnungszeiten der Ausstellung zu sehen ist. Während der Ausstellung bietet die Rosa-Luxemburg-Stiftung ein Begleitprogramm, das verschiedene Perspektiven auf die damaligen Ereignisse ermöglicht.

So wird am 20. März ab 17 Uhr die Kuratorin Katrin Rohnstock zu einer Führung durch die Ausstellung mit anschließendem Erzählsalon einladen. Gerne können interessierte Bürger und Zeitzeugen hier Erfahrungen aus erster Hand austauschen und diskutieren. Den Salon haben Katrin Rohnstock und ihr Team vor mehr als 15 Jahren entwickelt, die Interviews geführt, die Geschichten in den Erzählsalons gesammelt und niedergeschrieben.

Dokumentarfilm „Wadans Welt“

Am darauffolgenden Dienstag, den 24. März, zeigt die Rosa-Luxemburg-Stiftung um 19 Uhr den Dokumentarfilm „Wadans Welt“. Für anschließende Diskussionen steht der Diplomjournalist Jochen Wisotzki von der Hochschule Wismar zur Verfügung.

Am letzten Tag der Ausstellung, den 2. April, um 19 Uhr werden Hendrik Mayer aus dem Archiv Rostock-Lichtenhagen und Stefan Nadolny von der Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Blick auf verpasste Chancen und mögliche Ausblicke der Wendezeit werfen. Der Titel des Vortrags lautet: „Erinnerungen 89/90 Leerstellen aus Linker Perspektive“.

Für alle Veranstaltungen ist der Eintritt ist kostenfrei.

