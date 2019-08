Wismar

Große Freude bei Landesfilmarchivar Karl-Heinz Steinbruch und dem Team des Filmbüro MV in Wismar: Ein weiterer echter Schatz aus den 1920er und 30er Jahren konnte „gehoben“ werden. Dabei handelt es sich um mehr als 1000 Filmprogramme zu deutschen und internationalen Filmproduktionen, wertvolle Zeugnisse aus dieser bewegten Zeit. Das älteste Programm in der Sammlung des Landesfilmarchivs ist nun das zum deutschen Stummfilm „Violantha“ aus dem Jahr 1926 mit Henny Porten in der Hauptrolle.

Nach zwei bedeutenden Schenkungen von Filmbegleitheften Anfang des Jahres, übergab Prof. Wolf Völcker dem Landesfilmarchiv weitere historische Filmprogrammhefte zur Aufnahme in den Archivbestand. Mittlerweile Wolf Völker dem Landesfilmarchivar rund 4500 wertvolle Zeitzeugnisse aus seiner privaten Filmprogramm- und Filmbegleitmaterialsammlung übergeben. Aktuell sind es mehrere Jahrgänge von Filmzeitschriften und zahlreiche Werbematerialien.

Filmarchiv will Programmhefte öffentlich zeigen

Bei den Zeitschriften handelt es sich um Ausgaben der Jahre 1938 bis 1940 – unter anderem um Exemplare von „Im Scheinwerfer“, der so genannten Beilage in der Zeitschrift „Filmwelt“. Besonders hervorzuheben seien die zahlreichen Ausgaben der Wochenzeitschrift „Der Stern“, der sich vor allem mit Film, Frauen und Glamour beschäftigte und nur 1938 und 1939 erschienenen ist. Darüber hinaus befinden sich in der Schenkung auch die letzten Jahrgänge des kulturellen Massenblattes der DDR „Filmspiegel“. Auch einige Plakate sind unter den Werbematerialien und werden in den Bestand eingearbeitet.

Das Landesfilmarchiv, das seinen Sitz in Wismar in der Bürgermeister-Haupt-Straße hat, dankte dem Spender für die wertvollen Hefte und will sie auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Zudem kündigte Wolf Völcker weitere Schenkungen für das Archiv an.

Mehr zum Thema: Horror in der Nikolaikirche: Wismar erinnert an „Nosferatu“-Dreh von 1921

Wismar: Sieben Premieren beim 13. Filmfest

Wismarer freuen sich über Medien-Preis

Von OZ