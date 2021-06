Pro und Contra zur Wismarer Hochbrücke – Das sind die Pläne

Wismar

Als Frankreich am Dienstag um 21.20 Uhr mit 1:0 gegen Deutschland in Führung geht, läuft in der Markthalle noch die fast dreistündige Info- und Diskussionsveranstaltung. 100 Interessierte lassen sich auf den aktuellen Stand bringen. Mehr Besucher sind wegen Corona nicht erlaubt.

Die Hochbrücke bewegt

100 Interessierte haben die Info- und Diskussionsveranstaltung zum Ersatzbau der Hochbrücke in der Markthalle verfolgt. Quelle: Heiko Hoffmann

„Die Hochbrücke bewegt wie kein zweites Projekt die Wismarer“, weiß der aus Wismar stammende Direktor des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, René Firgt. Das für den Ersatzbau zuständige Straßenbauamt Schwerin ist mit sechs Experten um Chef Stefan Anker vertreten. Nicht anwesend sind Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) und Bausenator Michael Berkhahn (CDU).

So verläuft die Vorzugsvariante

Wegen der Bedeutung des Landes-Vorhabens war von der Bürgerschaft eine Info-Veranstaltung beschlossen worden. Die Vorzugsvariante verläuft zwischen der Hochbrücke und der ehemaligen Malzfabrik „Wismaria“. Die Brücke würde an den beiden Wohnhäusern „Down Under“ und „Down Town“ vorbeiführen. Drei leer stehende Häuser müssten abgerissen werden.

Drei Jahre Bauzeit

Das Land rechnet mit einer Bauzeit von drei Jahren und mit Kosten von – derzeit – 23 Millionen Euro. Die ausgewählte Trasse würde es ermöglichen, den Verkehr während der Bauphase für einen langen Zeitraum weiter über die alte Brücke zu führen. Die Vorzugsvariante werde jetzt verfeinert.

Das Land lässt sich am Dienstag zu keiner Aussage hinreißen, wann der Baubeginn sein könnte. Allgemein wird damit nicht vor dem Jahr 2025 gerechnet. Das Planfeststellungsverfahren dürfte sich in die Länge ziehen. In dieses Verfahren wolle das Land mit der Vorzugsvariante gehen, sagt der Direktor des Landesstraßenbauamtes in Richtung der Skeptiker einer Brücke und der Befürworter eines Tunnels.

Hält die Brücke?

Doch wie lange hält noch die Brücke? Stefan Anker: „Dass die Brücke einstürzen wird, halte ich für völlig ausgeschlossen.“ Ein anderer Experte des Straßenbauamtes fügt an, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt.

Bei der Diskussion wirbt ADFC-Vertreterin Marie-Anne Schlaberg für Rad- und Fußwege unterhalb einer Brücke statt auf der Brücke. Der Fußgängertunnel in der Rostocker Straße müsse erhalten und ausgebaut werden.

Land verspricht: keine klobige Brücke

Wenn schon Brücke, dann eine mit einer interessanten Architektur, regt Klaus-Dieter Steinberg (AG Baukultur) an. Antwort des Landes: „Wir wollen Experten und Architekten einbinden, um ein anspruchsvolles Bauwerk zu errichten.“ Mehrfach wird am Abend der Wunsch nach kurzen Dämmen bzw. einer komplett aufgeständerten Brücke und nach einer Visualisierung geäußert. René Firgt: „Wir sind bemüht, ein filigranes Bauwerk zu errichten, nichts etwas Klobiges.“

Der Wismarer Bauunternehmer Jörg Hinrichs bringt eine Abstimmung mit dem Unesco-Welterbebeirat ins Spiel. Denn auf die sieben Meter hohe Brücke in Höhe der Bahngleise kommen noch vier bis fünf Meter hohe Lärmschutzwände. Der Wismarer Torsten Habicht, Geschäftsführer eines Ingenieurbüros, ist gegen eine Anti-Brückendiskussion: „Warum muss eine Brücke ein hässliches Bauwerk sein? Das ist totaler Quatsch.“ Die Hochschule könne als eine Kreativ-Schmiede eingebunden werden.

Wismarer skizzieren ihre Vorstellungen

Nach einer Pause können acht Wismarer für jeweils maximal zehn Minuten ihre Gedanken äußern. Paul Stöckl (Bauingenieur, früherer Egger-Geschäftsführer) favorisiert einen Tunnel, der unter dem Mühlenteich und der Bahnstrecke verläuft. Außerdem gibt es zwei obenliegende Kreisel. Der Durchgangs- und Innerortsverkehr werde getrennt geführt. Drei Ampeln würden entfallen, Land für Erholung werde gewonnen.

Sönke Reimann (AG Baukultur, FDP) sagt: „Wir haben die historische Chance, ein modernes Quartier am Mühlenteich zu entwickeln, wie die Alster in Hamburg.“

Der Dargetzower Hans-Joachim Schaar favorisiert einen Damm mit Unterführung der Bahngleise statt den Bau eines Tunnels.

Dr. Wolfgang Röhr blickt als Eigentümer der „Wismaria“ in die Zukunft. Er plant unter anderem Wohnen für Jung und Alt. „Hier könnte ein schöner Lebensraum entstehen.“ Mit dem Bau einer Brücke scheint sich Röhr anzufreunden, wenn er sagt: „Wenn schon eine Brücke, dann bitte schlank und schön.“

Als Vertreter der Architektenkammer, Gruppe NWM, erwarten Lysann Schmidt-Blaahs (Grüne) und Kurt M. Herrmann städtebauliche Vorgaben der Stadt an das Straßenbauamt. Es gehe um eine Qualität für die nächsten Generationen in einer Top-Lage zwischen Mühlenteich und Altstadt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerald Erdmann (Grüne) fordert ebenfalls, dass sich die Wismarer Bürgerschaft stärker einbringt, Künstler Lars Maue meint: „Es geht darum, einen attraktiven Stadtteil zu entwickeln.“ Als Anke Mansour von der Ortsgruppe des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) spricht und Zweifel an der Vorzugsvariante äußert, misslingt Mats Hummels die Führung für Frankreich.

Minuten später klingt der Abend mit Public Viewing vor der Markthalle aus. Das Spiel bleibt spannend bis zur letzten Sekunde. Spannend bleibt es auch in Sachen Hochbrücke.

Von Heiko Hoffmann