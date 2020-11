Rostock

Gesellschaftsspiele sind beliebt wie nie. Seit Jahren wächst die Fangemeinde. Corona-Pandemie und Lockdown haben den Brettspiel-Boom noch verstärkt. Weil Kinos, Clubs und Sportstudios geschlossen haben, packen noch mehr Menschen als sonst in ihrer Freizeit die Spielebretter aus. Doch welches Spiel hat den Spaßfaktor und taugt als Langeweile-Killer?

„Das kommt drauf an, wer fragt“, sagt David Oppermann. Er leitet den Spielzeugladen „Mancala“ im Rostocker Szeneviertel KTV. Ob Stratege, Teamplayer mit Familienanschluss oder abgezocktes Pokerface – der Shop hat, was die Herzen von Brett- und Kartenspielfans höherschlagen lässt: eine XL-Auswahl an Neuerscheinungen und Klassikern.

Kartenspiele zum Auftrumpfen: „Coyote“ und „Anansi“

Wer Kartenspiele liebt, dem legt Oppermann „Coyote“ ans Herz, ein Buff-Spiel für Mitspieler ab 10 Jahren, das mit seiner Dynamik der ganzen Familie Laune macht. Auftrumpfen könne auch das taktische Stichspiel „Anansi“, bei denen drei bis fünf Spieler Geschichten unters Volk bringen müssen. Oppermann: „Strategie trifft Kartenspiel. Es ist gerade bei Studenten beliebt, weil es in jeden Rucksack passt.“

Für Kinder empfiehlt der Spielzeughändler: „Heckmeck am Bratwurmeck“. Das Würfelspiel ist für Spieler ab acht Jahren geeignet, sei aber auch für Erwachsene ein Vergnügen. „Wenn ich irgendwo damit ankomme, bin ich gleich von zehn Leuten umzingelt, die mitspielen wollen“, sagt Oppermann und lacht. Wer nicht sofort drankommt, muss nicht lange warten: Eine Spielrunde dauert etwa 30 Minuten.

„Unicorn Fever“: Männer, die auf Einhörner fliegen

Viermal so viel Zeit nimmt „Scythe“ in Anspruch und auch vom Ablauf her ist das Kennerspiel komplex. Es spielt im fiktiven Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg, jeder Spieler übernimmt eine von fünf Nationen und versucht, ein Imperium aufzubauen. „Ich will nicht spoilern. Nur so viel: Das ist purer Goldstaub“, urteilt Oppermann.

Gefragt seien derzeit Adventure-Games. Oppermanns Tipp: „Exit“ vom Kosmosverlag. Damit hole man sich das Gefühl eines Live-Escape-Rooms nach Hause. Nachteil: Sind alle Rätsel geknackt, war’s das. Man könne das Spiel kein zweites Mal durchspielen.

Unterhaltsam ist „ My City“ selbst bei der x-ten Wiederholung, denn mit jeder weiteren Partie ändern sich die Regeln. Beim Legespiel baut jeder seine eigene Stadt auf. „Wie bei Tetris. Absolut cool – und bei Spielefans geht das gerade durch die Decke“, sagt David Oppermann.

Bei Herren aktuell hoch im Kurs ist, was man klischeebedingt kaum vermuten mag: ein Spiel mit fliegenden Einhörnern und quietschbunten Regenbögen. Das taktische Wettspiel „Unicorn Fever“ sei total angesagt, so Oppermann. „Und bislang habe ich es nur an Männer verkauft.“

„Uno Extreme“: Klassiker mit Elektro-Update

Altbewährt statt abgefahren ist, was Fitore Gashi empfiehlt. Die Geschäftsführerin von Galeria Karstadt Kaufhof in Wismar rät zu einer vielfältigen Gute-Laune-Box für die ganze Familie: „Ein echter Spaß für Groß und Klein ist die 150er Spielesammlung von Schmidt Spiele. Ob ‚Mensch ärgere Dich nicht‘, Kniffel oder Kartenspiele – Hier ist für jeden etwas dabei.“

Ein weiteres Highlight für sie sei „Uno Extreme“. „Der neu hinzugekommene elektrische Kartenverteiler wirft auf Knopfdruck nach dem Zufallsprinzip zwischen null und acht Karten aus und garantiert so einen unvorhersehbaren Spielverlauf. Das Spiel wird garantiert nicht langweilig.“

Wer kleine Kinder glücklich machen möchte, dem rät Fitore Gashi zum Klassiker schlechthin: Monopoly, allerdings in der Version zum Disney-Film „Die Eiskönigin 2“. „Besonders toll sind die sechs Spielfiguren im Design der Lieblingscharaktere und die liebevolle Benennung der Straßen ganz im Sinne des Films.“

„Monopoly“ für Lokalpatrioten

„Monopoly“ gibt es in mehr als hundert Versionen. Eine davon: die MV-Edition. Quelle: Archiv

Mehr als hundert Monopoly-Editionen gibt der deutsche Spielemarkt her. Darunter auch Versionen, die heimatverliebte Nordlichter begeistern können. Ob Rostock- oder Mecklenburg-Vorpommern-Fan – jeder kann die Version auswählen, die am besten zu ihm passt. Mal wird um die größten Städte gezockt, mal um die besten Immobilien im Land.

Viele Verlage hübschen Verkaufsschlager und Neuerscheinungen mit einem Schuss Heimatgefühl auf. Regionalität ist in – auch bei Brettspielen. Selbst Top-Titel werden mit einem Hauch Lokalkolorit gefärbt. Auch MV schafft es so als Pappquadrat auf die Spieltische.

Beim Strategiespiel „Regatta – Unsere Ostsee“ beispielsweise schicken Spieler ihre Segelboote auf Reisen und müssen unterwegs Fragen zu Städten, Stränden sowie Tier- und Pflanzenwelt an Mecklenburgs Küste beantworten.

Der Wismarer Student Moritz Wippermann und der Rostocker Maximilian Gotthold zeigen den Prototyp von ihrem Spiel „Die Klabauterinseln“. Quelle: Kerstin Schröder

Auch in Sachen Spieleentwicklung mischen Mecklenburger mit: Moritz Wippermann, Student der Hochschule in Wismar, hat mit seinem Freund Max Gotthold „Die Klabauterinseln“ entwickelt – ein Strategiespiel, bei dem Spieler Inseln erobern und verborgene Schätze finden müssen.

Gewinn für Loser

Gute Spiele kosten, bringen neben Spaß mitunter aber auch denen, die Pech im Spiel haben, einen hübschen Gewinn ein. „Nur wenige wissen, dass Spiele eine Wertanlage sein können“, sagt David Oppermann. Ausgewählte Titel vom Verlag Feuerland beispielsweise würden, wenn man pfleglich damit umgeht, ihren Wert binnen weniger Jahren verdoppeln.

Apropos Geld: Wer seine Spielesammlung aufstocken oder Weihnachten seine Liebsten beschenken möchte, sollte jetzt zuschlagen, rät David Oppermann. „Je näher das Fest rückt, desto teurer wird’s.“ Außerdem sei schon jetzt bei vielen Titeln Geduld gefragt. „Es gibt Lieferengpässe.“ Das liege an der hohen Nachfrage und an Logistikproblemen.

Profis helfen durch Spiele-Dickicht

Eröffnet eine kolossale Fantasywelt: „Gloomhaven“ wird rund um den Globus gehypt und führt die Top Ten der Strategiespiele an. Quelle: Antje Bernstein

Im Onlineshop zu ordern, helfe dabei eher nicht. „Ich kenne Leute, die seit einem Jahr auf ‚Gloomhaven‘ warten. Ich hab’ das Spiel im Laden parat“, sagt Oppermann. Weiterer Vorteil von lokalen Einzelhändlern: Bei ihnen können Kunden Spiele ausprobieren und sich beraten lassen.

Gerade für Einsteiger lohnt sich der Gang zum Profi, denn der Spielemarkt ist gigantisch: Jedes Jahr bringen die Verlage hunderte Neuerscheinungen raus. Selbst Altbewährtes wird in immer neuen Versionen aufgelegt. Kein Wunder: Von Jahr zu Jahr haben mehr Menschen Lust darauf, in ihrer Freizeit mit Familie und Freunden zu würfeln oder zu quizzen. Die Spielwarenbranche freut’s. Sie hat mit Brettspielen und Puzzles im vergangenen Jahr bundesweit mehr als 595 Millionen Euro umgesetzt – gut 50 Prozent mehr als noch 2015.

Die Spiele des Jahres 2020 Der Verein Spiel des Jahres kürt alljährlich die besten Gesellschaftsspiele unter allen Neuerscheinungen. 2020 wurde „Pictures“ mit dem Titel „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet. Das bildhafte Kreativspiel für drei bis fünf Personen ist für Spieler ab acht Jahren geeignet. Zum „Kennerspiel des Jahres“ hat die Fachjury das kooperative Stichspiel „Die Crew“ gewählt. Das „Kinderspiel des Jahres“ wurde „Speedy Roll“, ein spannendes Wettrollen für Kinder ab vier Jahren. Harald Schrapers, Vorsitzende des Vereins Spiel des Jahres: „Die physische Anwesenheit eines Spiels, eines analogen Spiels, lässt sich nicht virtuell eins zu eins ersetzen. Die Menschen wollen wirkliche Brettspiele mit wirklichen Menschen spielen. Circa 25 Prozent Umsatzplus während des Shutdowns waren die logische Folge.“

