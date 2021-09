Wismar

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, fordert ein Sprichwort. Nun ja – eigentlich, muss man in dieser Zeit sagen. Corona zwingt so einige in die Knie. Und so ist es auch mit den Schülern und Lehrern der Regionalen Schule mit Grundschule in Proseken. Fakt ist: Die Einrichtung gibt es seit 60 Jahren – und daran kann auch die Pandemie nichts ändern. Am 4. September 1961 war der Schulneubau eingeweiht worden. Nur das Feiern des Jubiläums muss warten und wird auf den Sommer 2022 verschoben.

Ein kleines Theaterstück und eine Modenschau im Stil der 1960er-Jahre von Schülern, ein Auftritt der Kreismusikschule, eine Hüpfburg, eine Streetsoccer-Anlage und vieles mehr waren geplant. Am Vormittag sollte der Schulhof eine große Party-Arena werden, am Nachmittag waren 50 Gäste geladen, darunter ehemalige Kollegen und Wegbegleiter. Dann gab es erste Coronafälle an der Schule. „Wir entschlossen uns, auf dem Schulhof nur eine kleine Veranstaltung in definierten Gruppen zu bieten“, erzählt Schulleiterin Heike Raschke.

Welle von Corona-Infektionen

Am Ende waren es dann nur Eis und Getränke, die in die Klassen gereicht wurden, und ein kleines Fotoshooting am neuen Baum, der zum Geburtstag auf dem Schulhof gepflanzt worden war. Ein größeres Infektionsgeschehen an der Einrichtung verbietet alles andere. Zwei sechste Klassen sind derzeit in Quarantäne, eine weitere Klasse könnte folgen. Denn auch am Freitag, am Tag der geplanten Feier, mussten wieder Schüler mit Symptomen nach Hause geschickt werden.

Heike Raschke, kommissarische Schulleiterin: „Wir hatten ein großes Fest geplant. Dann sollte es kleiner ausfallen und am Ende waren wir leider gezwungen, es komplett abzusagen.“ Quelle: Jana Franke

„Wir können von einer Welle von Erkrankungen an unserer Schule sprechen. Insgesamt haben wir 16 Infektionen innerhalb von anderthalb Wochen“, bedauert die Schulleiterin. „Da gab es für uns gar keine andere Option, als das so lange geplante und vorbereitete Fest abzusagen. Es ist traurig, dass alles nicht die gebührende Anerkennung findet. Das tut weh.“

Linde als Symbol der Hoffnung

Als Symbol der Hoffnung ist die neue Linde auf dem Schulhof mit Wünschen versehen worden – buntes, laminiertes Papier in Form von Lindenblättern, auf denen die Schüler ihre Wünsche an die Schule und an die Gemeinde notierten. Es sind Dinge wie ein Beachvolleyballfeld, Fußballtore, ein Chillraum, ein Tiergarten, eine digitale Tafel und Tablets, weitere Mädchentoiletten oder einfach nur, „dass Corona aufhört“.

Den Wunschbaum nahm auch Gägelows Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann (parteilos) in Augenschein. Corona kann er nicht beenden, aber einige andere Dinge lassen sich vielleicht umsetzen. Geplant ist nämlich ein neuer Schulanbau. Für den könnten die Baracken, in denen derzeit zwei Klassen der Grundschule und der Hort untergebracht sind, weichen. „Viele Räume sind in Doppelnutzung“, erklärt er. „Und da wir eine leicht steigende Tendenz an Schülerzahlen haben, werden die Kapazitäten knapp“, ergänzt Heike Raschke. Mit dem Anbau ist auch eine Aula geplant. Aber bisher steckt die Gemeinde mitten in den Planungen.

Fenstersanierung im Winter

In trockenen Tüchern dagegen ist die Teilsanierung des Bestandsgebäudes. Fördermittel in Höhe von 313 500 Euro sind der Gemeinde als Träger der Schule für die Sanierung der Fenster des Hauptgebäudes zugesagt. Das rund 500 000 Euro teure Projekt soll aller Voraussicht nach in den Winterferien in Angriff genommen werden.

Eric Janowsky (16): „Schade, dass wir das Jubiläum nicht feiern können. Meine Oma und auch meine Eltern sind hier schon zur Schule gegangen.“ Quelle: Jana Franke

Wünsche für die Schule hat auch Schülersprecher Eric Janowsky (16). „Eine Schulcafeteria wäre nicht schlecht“, meint der Zehntklässler. Nutzen wird er die wohl nicht mehr, sollte sie in die Tat umgesetzt werden. Am 1. Juli 2022 erhält er sein Abschlusszeugnis. Im Anschluss möchte er zur Polizei. „Die Schule ist toll. Ich bin seit der ersten Klasse hier. Auch meine Oma und meine Eltern sind hier zur Schule gegangen.“ Jeden einzelnen Tag habe er sich an der Einrichtung wohlgefühlt. „Die Lehrer sind alle sehr nett.“ Das bestätigt auch Michelle Stegmann (14). Nur einen Kritikpunkt hat die Neuntklässlerin. „Ich wünsche mir mehr Spielmöglichkeiten für die jüngeren Schüler.“

Michelle Stegmann (14): „Mehr Spielmöglichkeiten für die kleinen Kinder wären toll. Ansonsten gefällt mir die Schule sehr gut.“ Quelle: Jana Franke

60 Jahre Schule Proseken – eine Zeit mit Höhen und Tiefen. „Aber solch eine Zeit wie jetzt hat die Schule noch nicht erlebt“, spielt Heike Raschke auf die Pandemie an. Aber mal auf die beiden Jubiläumsziffern sechs und null geblickt, kann es eigentlich nur besser werden: Die Sechs ist die vollkommene Zahl des Glücks und der Kraft. Die Null steht für Anfang. Das macht doch Mut für die kommenden (Corona-)Tage und Wochen.

Von Jana Franke