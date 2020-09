Proseken

Die evangelische Kirchengemeinde Proseken-Hohenkirchen feiert ihren Posaunenchor. Vor 90 Jahren gegründet wurde das Jubiläum mit einem Festgottesdienst im Pfarrgarten begangen. Die derzeit acht Bläser unter der Leitung von Sylva Keller spielen getreu dem Motto der Posaunenchöre zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen.

Vor 13 Jahren wiederbelebt

Heidrun Geitner hat den Posaunenchor 1998 wieder ins Leben gerufen. „Es wurde zwar laut genug geblasen, aber die Melodien waren schwer zu erkennen“, erinnert sie sich, als sie ihn das erste Mal hörte. Sie hatte einige Erfahrung in der Leitung eines Posaunenchores und bot ihre Mitarbeit an. „Dreizehn Menschen, jungen und älteren, habe ich das Spielen eines Blasinstrumentes beigebracht. Das Schönste war, als ein Vater mit seiner Tochter kam und sagte: Ich möchte mit ihr zusammen musizieren.“ Heidrun Geitner übergab als 70-Jährige die Leitung an Sylva Keller, ebenfalls eine ehemalige Schülerin. Das war vor neun Jahren. Heute ist die Seniorin Ehrenmitglied im Posaunenchor.

Anzeige

Erwachsene lernen Instrument spielen

Auch Gudrun Paplowski und Stefan Krebs wurden von Heidrun Geitner ausgebildet – beide übrigens mit über 40 Jahren. „Als unser Sohn als Zehnjähriger ein Instrument erlernen sollte, habe ich mich ihm spontan angeschlossen“, erzählt Stefan Krebs. Sein Sohn erhielt Unterricht auf der Trompete und er auf dem Tenorhorn.

Weitere OZ+ Artikel

Gudrun Paplowski hatte anfangs Zweifel, mit 48 Jahren noch ein Instrument lernen zu können. Sie spielt seit 2007 im Posaunenchor mit. „Für mich ist es immer noch erstaunlich, was man im Alter alles lernen kann, wenn man es wirklich will“, sagt sie heute.

Die goldene Posaune als Anstecker

Sylva Keller hat ebenfalls erst mit 45 Jahren Trompete spielen gelernt. Sie sei von allen fünf Instrumenten das leichteste gewesen, schätzt die studierte Musiklehrerin, die als Seelsorgerin tätig ist, rückblickend ein.

„Wir Bläser sind eine tolle Gemeinschaft und lieben unser gemeinsames Musizieren. Das ist ganz wichtig: Musik muss Spaß machen“, sagt die 57-Jährige. Die Bläser sind zwischen Mitte 40 und 75 Jahre alt. Sie begleiten vor allem Gottesdienste. „Der Posaunenchor verstärkt mit seiner Klangfülle das Wort Gottes“, sagt Pastorin Anne Hala. „Wir sind stolz darauf, dass wir einen Posaunenchor haben.“ Zum Jubiläum schenkte sie den Bläsern eine goldene Posaune als Anstecker.

Pastorin Anne Hala verschenkt zum Jubiläum die goldene Posaune als Anstecker. Quelle: Haike Werfel

Pastor a.D. ist seit 43 Jahren dabei

„Wir sehen uns als Signalgeber Gottes und unserer Kirche“, formuliert es Sylva Keller. Sie treten aber auch beim kunterbunten Kinderfest der Gemeinde Gägelow, auf dem Adventsmarkt an der Schule Proseken und beim lebendigen Adventskalender auf, nennt Manfred Harloff, ehemaliger Pastor der Kirchengemeinde, Beispiele.

Er ist am längsten dabei, seit 1977, als er seinen Dienst in der Kirchengemeinde antrat. „Mein Vorgänger, Pastor Dieter Ahrens, hatte viele junge Bläser für unseren Chor gewinnen können und ausgebildet. Leider haben etliche den Chor und die Gemeinde ausbildungsbedingt oder aus anderen Gründen verlassen. Die verbliebenen zehn Bläser sagten zu mir: Wenn ich als Pastor nicht mitmache, hören sie auch auf“, erzählt er die Anekdote, wie er dazu kam, Trompete spielen zu lernen.

Seit August sind wieder Proben möglich

Auch heute sucht der Chor wieder dringend weitere Mitstreiter. Nach der wochenlangen Zwangspause wegen Corona ist es seit August wieder möglich zu proben – zunächst im Freien, jetzt in der Kirche Proseken bei zwei Metern Abstand. Die Bläser treffen sich montags von 18.30 bis 19.30 Uhr. „Und wer Trompete lernen möchte, dem gebe ich gerne Unterricht. Ehrenamtlich. Ein Instrument kann man in jedem Alter erlernen“, ermuntert Sylva Keller zum Mitmachen.

Eine kleine Jubiläumsfeier, die jetzt nicht stattfinden kann, wollen die Mitglieder nachholen.

Von Haike Werfel