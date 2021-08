Proseken: Schwalbennest in Bushäuschen abgeschlagen

Gägelow/Proseken

Schwalben fliegen seit Jahren auf die Bushaltestellen in Proseken ab. In beiden Häuschen an der Straße nach Boltenhagen bauen sie gerne ihre Nester – auch 2021. Doch in einem Wartehäuschen haben die Vögel mit dem Ausbrüten ihres Nachwuchses in diesem Sommer kein Glück gehabt.

„Ihr Nest wurde abgeschlagen – gleich zweimal“, berichtet eine Anwohnerin. Beim zweiten Mal seien auch die Jungvögel gestorben. Zum Beweis zeigt sie ein Foto, das ihr Mann gemacht hat. Die winzigen Tiere liegen regungslos nebeneinander auf dem Boden. „Sie haben den Absturz nicht überlebt“, erzählt die Frau aus Proseken mit verweinter Stimme. Sie sei sehr tierlieb und deshalb von dem Erlebnis noch immer geschockt.

Ein Foto zeigt das abgeschlagene Nest mit den Jungvögeln. Quelle: Kerstin Schröder

Hinweiszettel im Häuschen angebracht

Um wenigstens das Nest in der Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite zu schützen, wendet sie sich an Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann (parteilos). Und er reagiert: Er lässt ein Hinweiszettel im Häuschen aufhängen. Darauf steht unter anderem: „Hier nisten Schwalben, die vom Aussterben bedroht sind. Vogelnester in der Brutzeit zu zerstören, ist kein Dummer-Jungen-Streich, sondern eine Straftat. Bitte lasst die Schwalben in Ruhe flügge werden.“ Außerdem beauftragt der Bürgermeister die Gemeindearbeiter, das noch vorhandene Nest mit einem Brett zu schützen, so dass es nicht sofort von jedem gesehen wird. Das funktioniert: Die Schwalben lassen sich vom Anbringen des Brettes nicht verscheuchen, sondern füttern weiterhin fleißig ihre Jungen.

Diesen Zettel hat der Bürgermeister im Wartehäuschen anbringen lassen. Quelle: privat

Schwalben sind vielerorts nicht so beliebt, weil sie einigen Dreck machen. Vor allem Mehlschwalbennester werden oft von den Hausfassaden abgeschlagen. Weil sie immer weniger Platz zum Großziehen ihrer Jungen finden, ist der Bestand von Rauch- und Mehlschwalben gefährdet, teilt der Naturschutzbund Deutschland mit. Schwalbennester stehen deshalb unter Naturschutzgesetz und dürfen auch nach Abreise der Vögel im Oktober nicht entfernt oder zerstört werden. Auch bei Baumaßnahmen darf man das nur mit einer Genehmigung der Naturschutzbehörde tun. Und dann wird meist Ersatz in Form von Kunstnestern gefordert.

Neue Haltestellen kosten 650 000 Euro

Bürgermeister Friedel Helms-Ferlemann Quelle: privat

Auch im alten Wartehäuschen, in dem das Nest abgeschlagen wurde, ist vorsichtshalber noch ein Brett montiert worden – falls die Eltern-Schwalben zurückkehren. Die Vögel kommen gerne wieder, wenn sie sich wohlfühlen Allerdings müssen die sich bald an einen Neubau gewöhnen, denn alle Bushaltestellen in der Gemeinde Gägelow werden ersetzt.

Von Kerstin Schröder