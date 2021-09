Wismar

Was für ein anregender Geruch im Hof des Wismarer Schabbells. Dort fand am Samstag das zweite Braufest statt. In zwei Kesseln wurde das Wismarer „Schabbellbock“ gebraut – dank engagierter Hobbybrauer vom Wismarer Braukombinat und insgesamt 17 Braumägden und -knechten.

Mit anpacken

Denn die Laien konnten mit brauen. „Wir hatten so viele Anmeldungen, dass wir einen zweiten Kessel nun haben“, freute sich Heiner Busche vom Braukombinat. Schon morgens um acht Uhr war Treff für die Nachwuchsbrauer. Der Bierbrauertag begann mit dem Wasserfiltern. „Wir haben in Wismar sehr hartes Wasser, das ist zum Brauen so nicht geeignet“, erklärte Rainer Fichtner. Im Mittelalter war das Wasser wohl weicher – das Stadtgeschichtliche Museum Schabbell war früher ein Brauhaus. So konnten die Gäste und Brauhelfer zwischendurch auf den Spuren der Wismarer Braugeschichte wandeln, wenn sie gerade nichts zu tun hatten.

Aber zu tun gab es viel, die Fachleute vom Braukombinat hatten einen genauen „Fahrplan“, wann wie was zusammen gerührt und auf welche Temperatur gebracht werden muss, damit ein möglichst leckeres Bier entsteht. Eiweißrast, Kombirast, Abmaischen, Läutern, Würze kochen, abseihen und Anstellen – Gut Ding will Weile haben. Ein gutes Bier sowieso.

Bierspezialitäten

„Ich wollte mal sehen, wie so ein Bier richtig handwerklich gebraut wird. Und auch probieren, wie es schmeckt im Vergleich zum Industriebier“, lachte Burkhardt Nentwisch aus Wismar beim Zupfen der Dolden. Dass Bier auch anders (besser!) schmecken kann als der „Standard“ im Supermarktregal, weiß er längst.

OK, die Männer und Frauen im Hof des Schabbell hatten moderne Technik, aber ansonsten ist das Verfahren fast so wie zu Schabbells Zeiten. Und das Ergebnis ähnlich lecker!

Für die letzten Zweifler gab es die Möglichkeit, eine geführte Verkostung im Museumshof zu genießen – mit Spezialbieren vom Rostocker Fachgeschäft „Hopfenanker“. Prost! „Wir sind auch sehr dankbar, dass das Wismarer Brauhaus uns wieder die Mumme sponsert“, so Heiner Busche. Denn so viel Arbeit machte durstig. Und der Geruch sorgte für den richtigen Appetit auf ein frisch Gezapftes!

Feenstaub für Bierliebhaber

Dazu Bratwurst für den guten Zweck dank der Wismarer Rotarier und Kaffee und Kuchen für die Abiballkasse des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums – was für ein Fest! Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Die Hopfendolden mussten zum richtigen Zeitpunkt von der Pflanze befreit werden. Die Pflanzen hatte Heiner Busche frisch aus seinem Garten geerntet. „Die Pflanzen sind jetzt fünf, sechs Jahre alt und tragen richtig gut“, freute er sich.

Gebrauchen kann er nur die weiblichen Pflanzen – sobald eine männliche in der Nähe ist, wird es nichts mehr mit der Ernte. Die weiblichen Pflanzen entwickeln die Doldenblüten, in denen die „Hopfenfrucht“ heranreift. „Uns interessiert nicht das ganze Grüne drum herum, uns interessiert nur der Feenstaub“, erklärte Heiner Busche lachend. Zwischen den kleinen Blättchen der Dolden ist leuchtend gelbes, sehr aromatisches und klebriges Pulver. „Lupulin“ beziehungsweise Feenstaub.

Whiskyaroma

Für das besondere Aroma des Wismarer Schabbellbock hatte er aber noch eine weitere Zutat: ein altes Eichenfass, in dem vorher Whisky gelagert wurde. Die Geruchsprobe am Füllloch war gleich der Coronatest – was für ein intensiver Whiskygeruch! In dem Fass darf das Bier im Schabbell lagern und reifen. Zwischendurch muss immer mal probiert werden. „Die Aromen können auch zu stark werden, dann ist das Bier fertig und muss abgefüllt werden“, erklärte der Fachmann. Aha – deswegen muss probiert werden, nur deswegen!

Das Bier an sich lockte genauso wie das ganze Fest rund um das Wismarer Biertradition, die im Wismarer Brauhaus ja weiterhin lebendig ist, die Menschen ins Museum. Arne Lädke aus Wismar war schon beim ersten Braufest dabei und offensichtlich so begeistert, dass er nun wieder mit half. „Es macht richtig viel Spaß“, dankte er den Organisatoren. Meinhard Schwede war extra aus Rostock gekommen, dank des Tipps eines Wismarer Freundes. „Wir Rostocker helfen den Wismarern doch gerne beim Brauen!“, ließ er die Umstehenden lachen. Beim Probieren des Schabbellbocks will er auch helfen. Aber das dauert noch! Richtung Dezember könnte es so weit sein. Gut 120 Liter Bier werden dann reif, wenn die Braumeister, die Mägde und Knechte alles richtig gemacht haben. Prost!

Von Nicole Hollatz