Wismar

Sie haben nur eine halbe Stunde Pause an ihrem Acht-Stunden-Arbeitstag. Einen Bruchteil davon nehmen vier Männer vom innerbetrieblichen Krankentransport, um sich an der Protestaktion gegen ihre Entlassung zu beteiligen. Dazu hat am Mittwoch die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten am Sana-Hanse-Klinikum aufgerufen. Mehr Betroffene und auch andere Mitarbeitende kommen nicht. „Die Kollegen sind auf Station gebunden“, erklärt Betriebsratsmitglied Gabriele Kunow.

Servicebereich ist in Tochtergesellschaft ausgegliedert

Insgesamt 50 Frauen und Männern im Servicebereich will der Sana-Konzern zum Jahresende kündigen. Sie sind in der Tochtergesellschaft Sana DGS pro.service angestellt. Dazu gehören der Hol- und Bringedienst, der Patientenbegleitdienst, Info/Pforte, Stationshilfsdienst, Wäscheservice, Archiv und Modul. Lediglich der Bereich der Krankenhausreinigung sollte nach Angaben von Geschäftsführer Klaus Wiendl Ende April ausgenommen bleiben. Doch inzwischen könnten laut Verdi im Rahmen einer Sozialauswahl auch Reinigungskräfte ihren Job verlieren.

Pflegepersonal befürchtet zusätzliche Arbeitsbelastung

„Wer soll den Patienten das Essen bringen? Wer bereitet die Betten vor? Die Kollegen auf Station sind so schon mit Arbeit voll. Wir sind an unseren Grenzen angekommen“, schildert Gabriele Kunow die Situation. Die Krankenschwester und -pfleger befürchten, dass sie diese Arbeiten dann auch noch erledigen sollen. „Oder müssen sich die Patienten ihr Essen künftig selbst holen?“

Wer bringt die Kranken dann zur Untersuchung in die einzelnen Funktionsbereiche? Das Pflegepersonal? „Das geht nicht!“, protestiert Gabriele Kunow, Diabetesberaterin auf einer internistischen Station. „Die Kolleginnen und Kollegen haben große Sorge, wie die Arbeiten künftig geleistet werden sollen. Die Abläufe sind aufeinander abgestimmt. Wenn ein Teil wegbricht, funktionieren sie nicht mehr.“ Deshalb zeigen sich die Beschäftigten im Hanse-Klinikum solidarisch. An ihrer Kleidung tragen sie einen Aufkleber mit der Aussage „Ein Haus, eine Belegschaft!“. „Wir wollen doch alle das Beste für unsere Patienten“, erklärt Doreen Krasemann, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende.

Unterschriften gegen Entlassungen gesammelt

Bis zum 7. Juni habe es eine Unterschriftenaktion gegen die geplanten Entlassungen gegeben. Auch Ärzte sollen unterzeichnet haben. „Sie sind ebenfalls betroffen. Wenn die Patienten nicht rechtzeitig zur Untersuchung gebracht werden, bedeutet das Wartezeiten für sie“, nennt Doreen Krasemann ein Beispiel.

Der Betriebsrat des Hanse-Klinikums, dem beide Frauen angehören, sei in einer Vermittlerposition. Denn die von der Kündigung betroffenen Kollegen haben keinen eigenen Betriebsrat vor Ort. „Wir haben aber noch gar keine Informationen“, beklagt Gabriele Kunow.

Sozialplan soll bis Monatsende verhandelt sein

Zurzeit laufen die Verhandlungen der Geschäftsführung mit dem Gesamtbetriebsrat zum Sozialplan. Sie sollen bis Ende des Monats abgeschlossen sein, weiß Steffen Kühhirt, verantwortlich für Gesundheitspolitik bei Verdi Nord. Die Gewerkschaft vermutet, dass die Entscheidung des Konzerns längst getroffen ist. „Er will Kosten sparen. Denn eines macht dieses Gesundheitssystem klar: Wenn die Erlöse nicht stimmen, müssen Leute gehen. Deshalb sollten Krankenhäuser nicht privatisiert werden, sondern sie gehören in öffentliche Hand“, erklärt der Funktionär.

Jetzt gehe es vermutlich nur noch um Abfindungen für die Beschäftigten in der Sana DGS pro.service oder um Qualifizierung, damit sie eine Chance auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Der Dienstleistungsbereich sei vor Jahren aus den Kliniken ausgegliedert worden, um ebenfalls Kosten zu senken. Die Menschen werden auf niedrigstem Tarifniveau entlohnt.

Bundesweit sind 1000 Stellen im Sana-Konzern bedroht

„Es ist völlig unakzeptabel, in der Corona-Pandemie Beschäftigte zu entlassen“, erklärt Steffen Kühhirt. „Hier sollen Menschen von einem profitablen Klinikkonzern vor die Tür gesetzt werden, die in den vergangenen Monaten tatkräftig mitgeholfen haben, den Krankenhausbetrieb am Laufen zu halten.“ Zudem widerspreche das Handeln dem politischen Geist, dass Unternehmen in diesen schweren Zeiten mit finanziellen Überbrückungshilfen unterstützt werden, um Härten abzufedern. Bundesweit will der Sana-Konzern 1000 Servicebeschäftigte in seinen Kliniken auf die Straße setzen. Als Grund nennt das Unternehmen fachliche Spezialisierungen und damit Umstrukturierungen.

Gewerkschaft Verdi fordert Stopp der Kündigungspläne

Die Gewerkschaft fordert den Sana-Vorstand auf, seine Kündigungspläne zu stoppen und die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern zu lassen. Dort werde jeder und jede gebraucht. Steffen Kühhirt, in Neukloster zu Hause, befürchtet sogar, dass im Zuge dieser Entlassungen Pflegekräfte aufgrund der Arbeitsbelastung das personell ausgedünnte Mecklenburg-Vorpommern verlassen könnten. „Insofern ist es ein doppelt bitteres Signal, weil das Land Fachkräfte verliert, die nicht wiederkommen.“

Von Haike Werfel