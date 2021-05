Wismar

Ursula Gierke griff zu ihrem Smartphone und hielt die Situation auf dem Wismarer Marktplatz im Foto fest. Am Mittwochvormittag hatte die FDP wieder zu einem stillen Protest auf dem Marktplatz gerufen – zum neunten mittlerweile. Vor allem Händler, Hoteliers und Gastronomen fordern seit Wochen ein verantwortungsvolles Umdenken und klare Öffnungspläne. Dazugestoßen war Ursula Gierke zufällig während eines Spaziergangs mit ihrem Rollator. „Das ist völlig in Ordnung, was die hier machen“, kommentierte die 81-Jährige. „Schließlich können die mit uns nicht machen, was sie wollen.“

Kann die langsamen Öffnungsschritte in MV nicht nachvollziehen: Ursula Gierke (81) aus Wismar. Quelle: Jana Franke

Mit „die“ meinte die Rentnerin die Landesregierung. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte am Dienstagabend nach einer hitzigen Länderkonferenz weitere Öffnungsschritte bekannt gegeben. Und die, so schätzt Ursula Gierke ein, seien viel zu langsam. „Die Politiker in der Landesregierung haben ihre Schäfchen im Trocknen. Mit ihren Entscheidungen machen sie die Wirtschaft kaputt.“

Auf ein deutlicheres Signal hatte auch der Wismarer FDP-Fraktionschef in der Bürgerschaft, René Domke, gehofft. „Eine stufenweise Öffnung ist zu befürworten“, stellte er klar. Aber die würde zu spät und zu undifferenziert kommen. „Ich kann ohne Test einkaufen, aber nicht ohne Test in die Gaststätte gehen. Das ist eine Ungleichbehandlung.“ Gastronomen dürfen ab Pfingstsonntag wieder ihre Türen öffnen. Für die Innenräume gilt eine Testpflicht, nicht aber für ein gemütliches Essen im Freien. Touristische Übernachtungen für Einheimische sind ab 7. Juni möglich, eine Woche später für Touristen aus anderen Bundesländern. Auch das sei viel zu spät, schätzte René Domke ein. „Viele haben sich bereits entschieden, wo sie ihren Urlaub machen.“ Ähnlich wie in Schleswig-Holstein hätte es längst eine Modellregion geben können. So, wie es MV angehe, habe es viel Kundschaft gekostet.

IHK befürchtet Imageschaden

Kritische Stimmen kamen am Mittwoch von der Industrie- und Handelskammer. „Zwar zeigen einige Ergebnisse des Gipfels in die richtige Richtung“, erklärte der geschäftsführende Präsident der Landesarbeitsgemeinschaft der IHKs in MV, Matthias Belke, „dennoch wird die zögernde Haltung der Landesregierung weiterhin fatale Folgen für die Wirtschaft im Land haben.“ Der direkte Vergleich zu Schleswig-Holstein zeige auf, wie auch für die Unternehmen in MV umgehende Öffnungen in Kraft gesetzt werden könnten. „Neben der abfließenden Kaufkraft und fehlenden Umsätzen bei laufenden Kosten steht nun auch noch ein Imageschaden an, der insbesondere die touristisch orientierten Unternehmen, den Einzelhandel und die Kreativwirtschaft hart trifft.“

Viele Entscheidungen würden nicht mehr nachzuvollziehen sein, meinte Hans Kreher, der sich in der Gemeindevertretung Bad Kleinen, im Kreistag und im Kreiskulturrat engagiert. Auch kulturell würde MV eine falsche Strategie fahren, meint er. „Man muss die Leute raus ins Freie locken“, glaubt er. Flagge zu zeigen, wie bei der stillen Protestaktion in Wismar, ist Hans Kreher ein Bedürfnis. „Wir sprechen hier von Existenzen, die bedroht sind.“

Hoffen auf Einkaufserlebnis

Das bestätigte Sylke Woellert, die in einem Steuerbüro tätig ist. „Ich stehe für meine Mandanten hier, die im Handel, in der Hotellerie und Gastronomie tätig sind“, sagte sie. Sie sollen endlich „echte Öffnungsperspektiven“ bekommen. Viele würden bereits genervt und kurz davor sein, den Kopf in den Sand zu stecken. „Ich betreue einen Einzelhändler, der auf seiner gesamten Winterware sitzen geblieben ist“, berichtete sie und hofft auch für sich selbst wieder auf ein Einkaufserlebnis. „Ich weigere mich, Kleidung im Supermarkt zu kaufen“, meint sie. Die hätten ihr Warenangebot mit Corona komplett verändert. „Der Anteil der Non-Food-Artikel ist deutlich gestiegen“, schilderte sie ihre Beobachtungen.

„Richtig öffnen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen“, forderte Torsten Born. Das Wismarer Bürgerschaftsmitglied (Freie Wähler) war bei jeder Mittwochs-Protestaktion auf dem Marktplatz dabei. „Vermisst habe ich allerdings Vertreter vom Sport, wie zum Beispiel den Kreissportbund. Auch die sind betroffen“, meinte er.

Inmitten der Protestler stand auch Günther Schwaneberg. Der Marktplatz ist fast schon wie ein zweites Wohnzimmer für ihn. Er organisiert in Wismar die Montags-Demos, die seit Februar stattfinden. Die Anzahl der Teilnehmer ist mit bis zu 150 deutlich größer als die Protestaktion am Mittwoch. „Wir sind keine Leugner“, betonte er und ergänzte: „Jeder soll für sich entscheiden, was er macht oder nicht, ob er sich impfen lässt oder nicht.“ Die „Diktatur von oben“ und die übertriebenen Maßnahmen stören ihn und die friedlichen Demonstranten, sagte er. Die Behauptung vieler, es seien Nazis, die montags in Wismar demonstrieren, weist er entschieden zurück. „Wir sind überparteilich und distanzieren uns auch von Reichsbürgern.“ Die am Dienstag bekannt gegebenen Öffnungsschritte sieht er positiv.

In den hiesigen Hotels und Gaststätten geht jetzt die Betriebsamkeit los. Deshalb war am Mittwochvormittag auch niemand aus der Branche auf dem Markt. Die haben alle Hände voll zu tun, um sich auf den Neustart vorzubereiten. Die FDP setzt mit den Öffnungsperspektiven die Protestaktionen auf dem Marktplatz nun erst einmal aus. Alle Hoffnung ruht auf der Landesregierung, „die hoffentlich nicht wieder eine Rolle rückwärts macht“, so René Domke.

Von Jana Franke