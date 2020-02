Proteste beim Schlachtfest in Dorf Mecklenburg: So reagieren die OZ-Leser

Dorf Mecklenburg

Der OZ-Artikel zum traditionellen Schlachtfest in Dorf Mecklenburg und die damit verbundenen friedlichen Proteste von Tierschützern werden von den OZ-Leser bei Facebook kontrovers diskutiert. So schreibt Carola Hein: „Das Fleisch wird nicht in Maschinen erzeugt, sondern kommt von Lebewesen. Vielleicht würde es weniger Verschwendung geben, wenn sich dies alle vor Augen halten würden.“ Harmut Fischer kann sich noch gut erinnern, als seine Familie jahrelang ein Schwein aufgezogen und später zur Selbstversorgung geschlachtet hat. „Wir waren froh und darauf angewiesen“, berichtet er.

Andre Murawski hat jahrelang Feste organisiert und in den meisten Fällen war das Schwein vom Spieß ausdrücklich gewünscht. Auch heute sei es noch so, dass es auf Festen Schweine am Spieß gibt und seine Meinung ist: „Es ist nichts Schlimmes.“

Andreas Schwedt stört sich an den (Ur-)Großeltern, die Kinder zu der Veranstaltung „schleifen, in der ersten Reihe festnageln und mit erhobenem Zeigefinger darauf hinweisen, dass so Wurst hergestellt wird. Auch er sei als Kind zu Hause bei Schlachtungen dabei gewesen, „aber trotzdem würde ich meine Kinder niemals dorthin schleppen“, ergänzt er. Irmgard Behlau und Matthias Daumann sehen das anders: Sie finden, man sollten den Kindern zeigen, dass Wurst nicht am Baum wächst und man verantwortungsvoll mit seiner Nahrung umgehen sollte.

Auch Margit Prystawik findet die Aufklärung des Schlachters, wo das Tier herkommt und wie es zerlegt wird, bevor man das isst, eine tolle Aktion. Zu demonstrieren, weil andere Fleisch essen wollen, sei egoistisch. Dem widerspricht Musi Cian: Die Leute demonstrieren nicht, weil jemand Fleisch essen will, „sondern sie geben den Tieren eine Stimme, denn die können sich selbst nicht wehren“. Nadine Peschke findet, dass es solche Veranstaltungen öfter geben sollte. Auch die friedliche Proteste seien in Ordnung. Sie selbst sei kein Veganer, aber für bewusstes Fleischessen.

Kathi Ambros findet es besser, wenn ein glückliches Schwein geschlachtet wurde als ein Massen-Schwein aus der Zucht, dass in Käfigen kein schönes Leben hatte. Jeder, der denke, er kaufe in Discountern Fleisch von gut gehaltenen Tieren, der sollte seine rosa-rote Brille putzen. „Mein Sohn sieht regelmäßig, wie ein Tier geschlachtet wird und der wird 6 Jahre. Meine Kinder haben daher ein viel besseren Bezug zum Fleisch und motzen auch nicht rum, wenn es mal eine Woche Gemüse und kein Fleisch gibt. Denn sie wissen, dass dafür Tiere geschlachtet werden müssen.“

