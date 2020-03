Prüfungsbeste bei der IHK: Das sind die neuen Fachkräfte aus NWM

Wismar

Über die IHK-Berufsausbildung sichern viele Unternehmen die Fachkräfteentwicklung im Land. Aktuell betreut die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin 3047 Azubis, davon 1252 im ersten Lehrjahr.

Die Besten nach den schriftlichen, praktischen und mündlichen Facharbeiterprüfungen sind jetzt von Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) und IHK-Präsident Matthias Belke ausgezeichnet worden – außerdem die beteiligten Unternehmen sowie verdienstvolle Prüfer.

Aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg gehören fünf junge Leute zu den Prüfungsbesten: Markus Schulz (Mechatroniker bei der KIS Kran- und Industrieservice Wismar), Erick Menck (Anlagenmechaniker bei MV Werften Wismar), Martin Schöbel (Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei der Peter Jensen GmbH), Michael Redlin, ( Fachkraft für Hafenlogistik im Seehafen Wismar) sowie Luisa Gutzmann (Bankkauffrau bei der Volks- und Raiffeisenbank). Sie haben ihre Facharbeiterzeugnisse erhalten.

IHK-Präsident Belke würdigt das Engagement und die Leistungen: „Diese Zeugnisse sind ein Beweis dafür, zu welchen guten Ergebnissen eine Berufsausbildung führen kann. Der Fleiß der Absolventen und die Begleitung der Ausbildungsunternehmen sowie das Zusammenwirken mit den Beruflichen Schulen hätten sich gelohnt.

Neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Deutschlandweit fehlen der Wirtschaft Spezialisten, der demografische Wandel wird den Mangel in den kommenden Jahren weiter verstärken. Aktuell sind in der Bundesrepublik rund 1,2 Millionen Arbeitsplätze unbesetzt. Deshalb soll ein Anfang März inkraftgetretenes Gesetz Fachkräften aus Staaten außerhalb der Europäischen Union den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt öffnen. Es trägt den Namen Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es gilt für Akademiker mit einem in Deutschland anerkannten Hochschulabschluss und für Arbeitskräfte mit einer qualifizierten, in Deutschland anerkannten Berufsausbildung.

„Es ist nicht einfach, auf diesem Weg seine Fachkräfte zu sichern“, betont IHK-Chef Belke. „Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass im Sommer 2020 etwa 13 000 junge Leute die Schulen verlassen werden, davon zirka 3000 in Westmecklenburg. Das ist unsere Basis für die Fachkräfte von Morgen, sowohl als Facharbeiter in Produktion und Dienstleistung wie auch als Entwicklungs- und Führungskräfte“, ergänzt er.

Verdienstvolle Prüfer geehrt

Der IHK-Chef und Bildungsministerin Belke ehrten auf der feierlichen Zeugnisübergabe auch verdienstvolle Prüferinnen und Prüfer für ihr langjähriges Engagement. Die Prüfungen der IHK zu Schwerin werden von ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Lehrern begleitet.

„Unsere ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern kommen aus Unternehmen und Berufsschulen und können so bei ihrer Arbeit auf einen reichen Schatz an Erfahrungen zurückgreifen. Ihr Engagement ist die Basis dafür, dass wir die Fachkräfte der Zukunft für die IHK-Unternehmen Westmecklenburgs prüfen können“, so Belke. „Damit sichern wir eine hohe Qualität und ein solides Fachwissen unseres beruflichen Nachwuchses“, so Belke abschließend.

Mehr zum Thema:

Von Kerstin Schröder