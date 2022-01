Prüfungsphase an den Hochschulen in MV: Mit Einlassbändchen in die Fakultät

Wismar

Prüfungen in Pandemiezeiten: In Mecklenburg-Vorpommerns Fachhochschulen finden die Klausuren und Tests teilweise online sowie in Präsenz statt. „Die Prüfungsphase läuft bislang gut“, erzählt Prof. Dr. Michael Koch, Prorektor für Studium und Lehre der Hochschule Stralsund. Das entwickelte Hygienekonzept konnte vernünftig umgesetzt werden und ermöglicht nun einen reibungslosen Ablauf, erklärt er.

Auch an der Hochschule Wismar versucht man, Prüfungen in Präsenz anbieten zu können. Mehr als die Hälfte finden unter hohen Sicherheitsvorkehrungen vor Ort statt, berichtet Prof. Dr. Bodo Wiegand-Hoffmann, Rektor der Hochschule Wismar. Schnelltests stünden den Studierenden zur Verfügung.

So viel Präsenz wie möglich

Die Hochschulen im Land versuchen, neben den Prüfungen auch so viel Präsenz-Lehre wie möglich anbieten zu können. Wiegand-Hoffmann verdeutlicht: „Die digitale Lehre kann keinen lebendigen Campus ersetzen“. Auch er empfindet die aktuelle Zeit für Studierende als schwierig. „Der Austausch auf dem Campus fehlt.“ An der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar wurde ein Bändchen-System eingeführt, welche die 3G-plus-Regelung leichter nachvollziehen lässt.

Studierende der Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar mit Einlassbändchen. Quelle: Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar/Pauline Spichal

Dabei wird „nach Kontrolle der Hygienebestimmungen und einem tagesaktuellen negativen Test ein tagesaktuelles Bändchen ausgegeben“, erklärt Sprecherin Silke Holtmann von der Fakultät Gestaltung. „Nur mit dem Bändchen dürfen sich die Fakultätsmitglieder in den Gebäuden aufhalten“. Dadurch ist es möglich, weiterhin Werkstätten und Ateliers zu nutzen. Dies gilt bislang nur für die Fakultät Gestaltung.

Studiums-Beginn in Pandemiezeiten

Für die Studierenden, die zum Herbst 2020 immatrikuliert wurden, ist es nun schon das dritte Semester unter Pandemie-Bedingungen. Eine von ihnen ist Maria Bunge. Die 22-Jährige studiert Kommunikationsdesign und Medien im 3. Semester an der Hochschule Wismar. Sie hat 2020 mit ihrem Studium begonnen und kann sich nicht vorstellen, „wie ein normales Studium abläuft“, sagt sie.

Maria Bunge (22) in der Hochschule Wismar Quelle: Dominik Beeskow

Durch die geltenden Regeln zur Eindämmung des Coronavirus gab es in den vergangenen Semestern immer wieder Schließungen der Studierenden-Ateliers sowie Online-Vorlesungen. Für die in Bad Segeberg geborene Studentin stellte der Beginn des Studiums unter Pandemiebedingungen zuerst eine Herausforderung dar.

„Für mich war das ziemlich frustrierend. Ich habe mich auf das Studium gefreut und ich habe da ziemlich darauf hingefiebert“. Auch die Zukunft war zu der Zeit ungewiss, wie sie verrät: „Man wollte gar nicht richtig anfangen, weil man nicht wusste, in welche Richtung es geht“.

Kennenlernen mit Kontaktbeschränkungen

Neben der Lehre sind für viele Studenten ihre Kommilitonen ein wichtiger Bestandteil des Studiums. Doch das Kennenlernen gestaltete sich zwischen Kontaktbeschränkungen und Lockdowns als schwierig, wie Maria Bunge berichtet: „Alle waren recht vorsichtig. Wir wollten natürlich auch keine großen Partys schmeißen, wie man sich sonst unter anderem kennenlernen würde. Am Anfang hatte ich noch dieses Traumbild: Alle sind im Atelier und alle arbeiten zusammen und lernen sich kennen. Und das hatten wir gar nicht“.

Als Alternative blieb dann nur das Kennenlernen via Internet und Videotelefonie, was jedoch nur bedingt als Ersatz funktionierte: „Wir haben dann immer mal Online-Runden gemacht, was aber auch nicht so das Echte war. Man hat sich so furchtbar distanziert gefühlt“. Besonders schwer fiel der jungen Studentin das zweite Semester (Sommersemester 2021), welches hauptsächlich online stattfand.

„Ich mache das Beste daraus“

Etwas Positives hat es dennoch, denn die schwierige Situation schweißt auch zusammen, erzählt die junge Frau. Sie und ihre Kommilitonen sind sehr motiviert. „Wir haben Bock zu arbeiten und möchten freier und experimenteller in unserer Arbeit werden“, betont die Studentin. Für die Zukunft hat sie auch konkrete Vorstellungen. Sie freut sich auf die Zeit, in der man nicht mehr nur an die Regeln und Grenzen denken muss. „Das Studium ist so eine wertvolle Zeit. Wer weiß, wann man das wieder bekommt, dass man sich so ausleben kann. Ich bin froh, dass ich jetzt in der Routine drin bin, dass ich hier bin und einfach die Situation akzeptiert habe und das Beste daraus mache“, betont sie.

Von Dominik Beeskow