Quad in Wismar gestohlen: Wer hat etwas gesehen?

Wismar

In Wismar ist ein parkendes Quad gestohlen worden. Der Diebstahl soll in einem Zeitraum vom 9. Juni (13 Uhr) bis 10. Juni (9.30 Uhr) ereignet haben, so die Polizei. Das Fahrzeug stand vor einem Haus in der Straße Turnplatz.

Das Quad der Marke Kwang Yang hat eine graue Lackierung mit roten Fahrwerksfedern. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug es das Kennzeichen DO-EE 34. Der Schaden hat eine Höhe von circa 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollten Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zur Tat haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Wismar unter der 03841/2030, jeder anderen Polizeidienststelle oder unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ