Grevesmühlen

Sie sind verunsichert, teils sogar richtig sauer, weil ihre Kinder in Quarantäne geschickt werden mussten: Drei Mütter von Schülern einer fünften Klasse der Regionalen Schule am Wasserturm in Grevesmühlen berichten, wie ihre Jüngsten und die Familie die traurige Nachricht aufgenommen haben.

Erst am Montag hatten ihre Kinder den ersten Tag des Schuljahres an der neuen Schule verbracht, sich auf Freunde und Normalität gefreut. Doch schon am Dienstag, nach der ersten Doppelstunde, folgte der Anruf bei den Eltern: Es gab positive Coronatests bei einer Familie, die zuvor aus dem Urlaub zurückgekommen war. Drei Schulklassen sind unmittelbar betroffen, insgesamt 72 Schüler an zwei Schulen. Sie sollen nun bis zum 15. August zu Hause bleiben. Einen PCR-Test für alle hat das Gesundheitsamt für den 9. August angesetzt. Die Schulleiterin berichtet von vielen Tränen bei den Schülern, als sie die Nachricht überbringen musste.

Wegen Quarantäne: „Meine Tochter ist todunglücklich“

Nun heißt es also wieder Homeschooling. Ausgerechnet für die 5c, die noch gar keinen Zugang zum Computerprogramm „its Learning“ hat. Die Regionalschule hat deshalb für sie Bücher und Aufgaben zusammengestellt – als Ersatz für die digitale Lernplattform. Die neue Englischlehrerin Ingrid Suddendorf schreibt darin in einem kleinen Brief: „Schade, dass ich euch noch nicht kennenlernen durfte.“ Sie lädt Eltern und Kinder ein, ihr E-Mails zu schreiben.

Die Aufgaben für die Klasse 5c der Schule am Wasserturm in Grevesmühlen. Sie ist seit Dienstag mit insgesamt 72 Schülern in Quarantäne. Quelle: Juliane Schultz

Wohl nur ein kleiner Trost für die Schüler. „Meine Tochter ist todunglücklich“, berichtet Manuela Ziffus am Mittwoch. Die Mutter ist auf dem Weg zur Schule, um das Material für den heimischen Unterricht abzuholen. Ihre Zehnjährige habe sich gefreut, endlich wieder andere Kinder zu sehen. Aber auch organisatorisch ist es erneut eine Herausforderung für die Familie: „Heute habe ich noch frei. Morgen und übermorgen bleibt sie allein zu Hause und nächste Woche müssen wir wohl einiges umorganisieren.“ Vorwürfe wolle sie den Reiserückkehrern nicht machen: „Den Eltern oder Kindern die Schuld zu geben, ist der falsche Weg. Auch in Deutschland kann man sich anstecken.“

„Schlecht, dass Kinder sich nicht freitesten können“

In diesem Punkt ist sie sich mit Janett Jankowski, ebenfalls Mutter eines Schülers der 5c, einig: „Nein, ich erhebe keine Vorwürfe an die positiv getestete Familie, diese Delta-Variante ist nun einmal sehr ansteckend.“ Ihre Kritik richtet sie allerdings an das Gesundheitsamt: „Was ich wirklich schlecht finde, ist, dass die Kinder sich nicht freitesten können. Es gibt nun einmal ein Recht auf Bildung. Warum wurde der PCR-Test so spät angesetzt?“

Janett Jankowski zeigt das Lernmaterial, das ihr Sohn nun zu Hause bearbeiten muss, während er in Quarantäne ist. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Nicht zur Schule gehen zu dürfen, sei ein riesiger Einschnitt für die Kinder, so Janett Jankowski. „Der Test erst am 9. August, zeigt, wie unflexibel das Gesundheitsamt ist. Das kann man vielen nicht mehr erklären. Unsere ganze Familie ist vollständig geimpft, trotzdem haben wir immer noch dieselben Einschränkungen. Dass das Amt nicht mittlerweile andere Wege geht, ist mein Kritikpunkt.“

„Was, wenn mein Sohn sich angesteckt hat?“

Noch einmal ganz anders betroffen von der Quarantäne ihres Kindes ist Evelyn Schiffner: Sie ist Mutter eines Fünftklässlers und eines Zweieinhalbjährigen. Und sie ist schwanger. „Wir sind verunsichert“, sagt sie „und gerade mein Mann war anfangs auch sehr wütend.“ Er mache sich große Sorgen um die Kinder und die Gesundheit seiner Frau. „Man benutzt ja dasselbe Bad. Was wenn mein Sohn sich angesteckt hat? Mein Mann ist zwar geimpft, ich aber nicht.“

Neben dieser Angst bringt die Quarantäne noch weitere Einschnitte mit sich: „Mein Mann und ich hatten Geburtstag. Wir wollten am Wochenende groß feiern. Das Catering habe ich gestern wieder abbestellt.“ Und nicht nur das: „Meine Schwiegereltern haben nächste Woche goldene Hochzeit, auch da können mein Sohn und ich nicht dabei sein.“

Mit Blick auf die Reiserückkehrer sagt sie: „Man gönnt jedem seinen Urlaub. Aber ins Ausland zu fliegen – ist das wirklich notwendig? Man gefährdet sich und andere. Das ist doch schon recht egoistisch und rücksichtslos.“

Von Juliane Schultz